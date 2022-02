A través de mi ventana: cuál es el orden para leer la trilogía de los hermanos Hidalgo

Trilogía de los hermanos Hidalgo. Libros de Ariana Godoy, autora de A través de mi ventana.

“Todo inició con una clave de Wifi”. El estreno de la película A través de mi ventana en Netflix ha atraído nuevos lectores al universo que creó la escritora Ariana Godoy, quien ganó popularidad con sus historias en la plataforma Wattpad, en la cual se pueden encontrar miles de historias originales creadas por su propia comunidad. Muchos de los relatos han salido de la web para llegar a ediciones físicas, alcanzando a otro tipo de público por medio de sus ventas en las librerías.

La seductora historia de Ares y Raquel, conocidos como ‘el dios griego’ y ‘la bruja’, no solo se ha convertido en una de las favoritas del género juvenil en español, sino que también ha logrado escalar en el catálogo de Netflix, posicionándose como una de las más vistas a solo horas de su estreno.

Esta historia no termina con la pasión encendida de los protagonistas de A través de mi ventana. Los hermanos de Ares también tienen vidas ocultas de sus padres que te erizarán la piel de inicio a fin. Si no sabes por dónde empezar con la lectura, aquí te brindamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL ORDEN DE LA TRILOGÍA HIDALGO?

La historia de los tres hermanos Hidalgo, Ares, Artemis y Apolo, está dividida en tres publicaciones, las cuales podemos encontrar de manera digital y física. Puedes leer cada capítulo luego de crear una cuenta en Wattpad. Si aún no tienes una, ingresa aquí para encontrar el paso a paso.

En las siguientes líneas te presentamos el orden de los libros escritos por Ariana Godoy, cada una de ellas con una descripción realizada por su creadora. ¡Disfrútalas!

1. A TRAVÉS DE MI VENTANA

“Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista desde su ventana y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una triste palabra. Ella no sabe que eso está a punto de cambiar. El ‘dios griego’ comenzará a cruzarse en su camino hasta en los lugares más inesperados y descubrirá que, en realidad, su vecina no es la niña inocente que creía”.

2. A TRAVÉS DE TI

“Desde que los chicos Hidalgo crecieron se convirtieron en el sueño húmedo de todas las chicas de este lugar. Artemis, Ares y Apolo Hidalgo son los responsables de muchos suspiros de chicas en las calles y con los que crecí, aunque no seamos familia. Muchas personas me creen afortunada, pero están tan equivocados sobre mi vida, no saben mi historia, no todo es color de rosa en la vida de una chica como yo”.

3. A TRAVÉS DE LA LLUVIA

“Apolo Hidalgo es el menor de los tres hermanos Hidalgo, un chico dulce y lleno de buenas intenciones: un chico bueno. Cualquiera pensaría que le iría bien en el amor y en la vida, pero, ¿será así? ¿Y si a las chicas que encuentra en su camino no le gustan los chicos buenos? ¿Y si sus buenas intenciones y buen corazón no son suficientes? A los chicos también les pueden romper el corazón y Apolo lo sabe mejor que nadie”.

SOBRE LA AUTORA

Desde que se unió a Wattpad, la escritora Ariana Godoy, ha acumulado más de 705 mil seguidores. Su libro, A través de mi ventana, ha ganado más de 63 millones de lecturas en la plataforma y continúa creciendo, además de llegar a Netflix en el formato de película. Ella nació en Venezuela y continúa escribiendo desde su apartamento en Carolina del Norte, Estados Unidos.

En la plataforma de creadores de historia tiene publicadas más de 20 historias, en español e inglés.

