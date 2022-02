Congresistas de ocho bancadas exigen destitución de Héctor Valer: “El país no merece a un primer ministro que no respeta a las mujeres”

“Los hechos expresan un comportamiento misógino”, expresaron las parlamentarias en la carta. Foto: Congreso de la República

Las congresistas de ocho bancadas se pronunciaron contra las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, quien minimizó las denuncias por agresión física de su hija en la comisaría de San Borja en 2016.

El documento está suscrito por 32 parlamentarias que manifiestan que el premier pone en “total desconocimiento del procedimiento en procesos de violencia familiar” y que su comportamiento refleja acciones misóginas.

“Los hechos expresan un comportamiento misógino al que se suman denuncias de otras personas que también fueron víctimas de agresiones y maltratos del señor Valer. Resulta indignante, por ello, que en su conferencia de prensa revictimice a su hija”, se lee en el comunicado.

En la carta también sostienen que Héctor Valer tiene falta de conocimiento del procedimiento en procesos de violencia con la finalidad de “desconocer la resolución judicial que otorgó medidas de protección a favor de su esposa (...) sino también hacia su hija”.

Las congresistas que firmaron el documento indicaron que durante los últimos años las mujeres, además de enfrentar peligros de violencia de género, hay mucha desidia por parte de las autoridades.

Y adelantaron que no otorgarán el voto de confianza al gabinete hasta que el presidente Pedro Castillo destituya a Héctor Valer del cargo de premier.

“No avalaremos con nuestro voto de confianza a ningún ministro cuestionado por violencia familiar. El país no merece un primer ministro que no respeta a las mujeres, a las instituciones ni a las personas. El país no merece un primer ministro que miente y que cree que todo funcional cuando se levanta la voz o se amenaza”, concluyeron.

La congresista fujimorista Rosangella Barbarán, vicepresidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Legislativo, comentó que Héctor Valer había tenido incidentes con las mujeres en el hemiciclo.

“Ha agredido a colegas dentro del Congreso de la República. Recordemos siempre sus matonerías esa forma tan tosca de tratar a las mujeres y luego solo acercarse a pedir disculpas como si eso fuera la solución”, expuso en RPP Noticias.

Barbarán contó que durante los primeros días del nuevo periodo legislativo Héctor Valer le gritaba a la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva. “En varias ocasiones se le ha tenido que apagar el micro e invitarlo a que, por favor, se calme porque no era la primera vez”, concluyó.

Este pronunciamiento fue firmado por estas 32 congresistas:

Maricarmen Alva

Heidy Juárez

Lady Camones

Flor Pablo

Adriana Tudela

Karol Paredes

Susel Paredes

Rosselli Amuruz

Magaly Ruiz

Silvana Robles

Rosangella Barbarán

Edith Julón

Nilza Chacón

Yorel Alcarraz

Tania Ramírez

Norma Yarrow

Gladys Echaíz

Rosio Torres

Milagros Jáuregui

María Acuña

Martha Moyano

María Córdova

Cheryl Trigozo

Patricia Chirinos

Diana Gonzales

Auristela Obando

Mery Infantes

Vivian Olivos

Jeny López

Cruz María Zeta

Marleny Portero

Margot Palacios

