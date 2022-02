Héctor Valer: “No me ha tocado otro tema, por tanto tengo el respaldo del presidente Pedro Castillo”

Héctor Valer asegura que tiene el respaldo del presidente Pedro Castillo. TV Perú

Desde el martes pasado, cuando el presidente Pedro Castillo nombró el gabinete liderado por Héctor Valer Pinto, los cuestionamientos no han cesado. El que aparece con mayores antecedentes es el mismísimo premier, quien tiene denuncias de violencia familiar por parte de su fallecida esposa y su hija. Aunque este jueves ofreció una conferencia de prensa donde dio su versión de los hechos, el también congresista sigue en el ojo de la tormenta.

Esta noche se presentó en el programa Cara a Cara de TV Perú donde dejó en claro que no piensa renunciar a su cargo. “Acaba de llegar el presidente de Brasil, él está en permanente comunicación con nosotros. No me ha manifestado absolutamente nada respecto al incidente, pero sí me ha dicho que debo esclarecer los hechos”, comentó. Indicó que ahora que se han esclarecido los hechos, “no me ha tocado otro tema, por tanto tengo el respaldo del presidente”, aseguró.

Adelantó también que el Consejo de Ministros se reunirá de manera extraordinaria este viernes por la tarde donde se tratará exclusivamente ese tema de la reforma universitaria para tomar “la mejor decisión”.





