Ate Vitarte: mujer perdió una de sus piernas tras ser arrollada por tren

Ate: Mujer pierde una pierna luego de ser arrollada por un tren. Video: América Noticias.

Eran las dos de la tarde del jueves 3 de febrero en el kilómetro 14.5 de la Carretera Central, en el distrito de Ate, cuando una mujer de 25 años estaba caminando por la calle y apunto de cruzar una vía del tren. Sin embargo, ella estuvo en sentido contrario ya que no vio a su lado que el tren estaba acercándose. Las imágenes del hecho son fuertes.

Ya era muy tarde cuando pudo reaccionar, lo que ocasionó que el vehículo la arrollará por completo. Ella salió a un costado tras el choque, pero sus piernas estaban en malas condiciones ya que una de ellas quedó atrapada debajo de la locomotora.

Las cámaras de seguridad del distrito captaron los gritos desgarradores de la joven, quien se quedó sin una pierna. Vecinos de la zona y agentes policiales llegaron hasta el lugar de los hechos para asistir a la joven que seguía sollozando del dolor. Una grabación difundida por América Noticias, muestra cómo ella intenta usar su teléfono móvil para llamar a sus familiares de lo que le ha ocurrido.

Un motero que la atendió rápido, explicó que los minutos de espera parecieron eternos. “La señorita se encontraba tendida en un aproximado de 40 minutos. Ha sido bastante triste escuchar a la señorita llorar el tren llegó y la arrolló dañándole el pie izquierdo” , contó el señor. 14 minutos después del accidente llegó la Policía y personal del rescate en donde fue trasladado mediante el vehículo del escuadrón de emergencia.

“Bueno yo he ningún momento he visto un trabajador del tren, no he visto. Solamente yo, el joven con el torniquete y una persona que se acercó a darle agua” , agregó el motero. Los familiares contaron que ella estaba trabajando en un negocio y ese día salió a visitar a una amiga, exigen que se les permita la denuncia. “Le están diciendo que tenemos 48 horas por investigar pero no podemos esperar 48 horas” , contó.

HABLA REPRESENTANTE DE LA UNIDAD FERROVIARIA

Se trata de una unidad ferroviaria del Ferrocarril Central Andino S.A — que cubre las rutas desde el Callao, hasta Huancayo— que viajaba en el sentido de Lima a Chosica. Un representante de la empresa se acercó a la Policía y comentó a América Noticias que están cubriendo todos los gastos médicos del accidente.

“Es un hecho muy lamentable, pero como empresa nosotros no somos indiferentes. Las locomotoras cuentan con un seguro. Que es similar al SOAT para un vehículo”, declaró Guillermo Díaz, representante de la FCCA al medio.

Por otro lado, precisó que todos los trenes siempre alerta y que las bocinas no pasan desapercibidas. “Las cámaras de seguridad en donde se ve a la chica que cruza de espaldas y el tren cruza la bocina muy fuerte. No sabemos cómo sucedió esto” , agregó.

La joven permanece en el hospital de Huaycán pero se estudiaba su traslado a una clínica o al hospital Bravo Chico para realizar la amputación del miembro inferior izquierdo. Además de brindar atención psicológicas para enfrentar este accidente.

