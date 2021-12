Villa María del Triunfo: bus que casi mata a pareja debe S/. 9 mil en papeletas

Foto: Captura Youtube

En Villa María del Triunfo una chica, junto a su pareja quedó gravemente herida después de que un bus de la empresa Sol de Oro impactara fuertemente contra el carro en el que se encontraba la pareja, los familiares de la víctima mencionan que el suceso fue a propósito, ya que esta grabó el momento exacto del impacto.

Esto ocurrió muy cerca del terminal pesquero en Pachacutec y el vehículo quedó totalmente destruido, con las lunas rotas y la parte de abajo del carro desprendida.

La víctima fue identificada como Leydi Roxana Santacruz Vallejo y tenía tan solo 23 años, ha quedado gravemente herida, con dos fracturas y médicos del hospital donde se encuentra mencionan que necesita una cirugía de manera urgente. El SOAT aún no le paga los cargos que dejó la mujer. Por otro lado, la pareja de la chica quedó con graves contusiones cerebrales.

Mientras que el sujeto encargado del choque, fue identificado como Darwin Fierro Dávila de 34 años, al momento de dejar heridos a la pareja intenta fugarse sin auxiliarlos.

Cabe resaltar que este chofer tiene más de 20 papeletas graves que suman alrededor de S/.9000.

La familia de la víctima menciona que este conductor impacta a propósito, porque antes de eso ya había intentado chocarles 3 veces.

“El chofer ha querido asesinar a mi hija, por que al principio impacta por la parte de atrás. Cuando mi hija comienza a grabar la actitud de este conductor, entonces el va por un carril que no es de transporte público, es cuando impacta y deja a ambos heridos”, menciona la madre de Leydi.

“Si se hubiera ido por donde estaban transitando ellos, no hubiera sido tan fuerte el impacto, probablemente solo un choque”, finaliza.

La policía logró intervenir al sujeto en Nueva Esperanza y su excusa fue que se retiró “porque el suceso lo había dejado traumado”.

Cabe resaltar también que este hombre no llevaba ningún pasajero en su unidad de transporte público.

NIÑO SE SALVA DE MORIR LUEGO QUE SU VIVIENDA FUERA BALEADA EN SJL

Dos sujetos desconocidos a bordo de una moto lineal, dispararon contra una vivienda ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. La familia que vive en este lugar, no entiende porqué los atacaron a matar.

Según se puede apreciar en las imágenes de las cámaras de seguridad, los dos delincuentes llegaron en una moto de color roja y uno de ellos, quien portaba un arma, empezó a disparar directamente contra el inmueble. Tras desatar una gran balacera, huyeron en dirección desconocida.

Según informe del noticiero de América TV, antes de que ocurriera este inexplicable ataque, un niño de cuatro años se encontraba en la sala junto a su abuelo, ya que se despertó en horas de madrugada porque tenía hambre. Tras alimentar al menor, se fueron a seguir durmiendo.

“Han escuchado tres disparos. Acá hay un menor de edad de cuatro años y por fortuna a esas horas no se encontraba aquí en la sala porque es un lugar pequeño. (Mi tío) se fue a su cuarto a descansar”, comentó una de las propietarias del predio.

La familia no entienden los motivos de estos sicarios que atentaron contra su hogar, ya que aseguran que no tienen problema con nadie y no han recibido algún tipo de amenaza por parte de delincuentes.

“No hemos recibido ningún tipo de amenaza, las personas que viven aquí son tranquilas que ya tienen más de un año de vivir (aquí)”, comentó la dueña de la casa muy asustada por este ataque que pudo acabar en tragedia.









