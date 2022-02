Santiago Ormeño: papá lo defiende diciendo que si hacía gol de la victoria ante Ecuador “dirían que es un crack”

El delantero del León de México fue titular por primera vez con la selección peruana ante Ecuador. Foto: EFE, Mauricio Dueñas Castañeda.

Las críticas para Santiago Ormeño luego de su partido ante Ecuador aún no se leen en redes sociales o se discuten en programas deportivos. El delantero arrancó de titular, pero no cumplió con las expectativas de Ricardo Gareca, al punto de ser cambiado en el medio tiempo del partido. Tras el duelo, muchos lo criticaron, pero el respaldo no demoró en llegar. Primero fue Sergio Peña y ahora su padre, Walter Ormeño.

“Más allá de lo que hizo Santiago en el partido contra Ecuador. Perú como colectivo no tuvo el rendimiento de otras veces. Todo el mundo lo tilda de malísimo, pero el fútbol es así. Si hubiera hecho el gol de la victoria la gente diría que es un crack. Es un orgullo para nosotros que haya sido titular en un partido de Eliminatorias. Aunque no estamos tan contentos con el desempeño a partir de este partido que fue raro”, comentó el exarquero en el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Por otro lado, expresó que ’Santi’ debe seguir teniendo oportunidades en la ‘blanquirroja’. “Tuvo la oportunidad de ser titular luego de varias convocatorias. Creo que Ricardo Gareca lo tiene muy considerado. Si yo fuera el técnico lo seguiría llamando para la Selección. Creo que ha recibido pocas oportunidades para demostrar lo que puede dar”, expresó.