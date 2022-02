Luis ‘Cuto’ Guadalupe rescató el empate de Perú con Ecuador: “Fue justo. Algunos sintieron el trajín de Barranquilla”

El 'Cuto' Guadalupe mantiene la fe de que la 'bicolor' podrá clasificar al Mundial de Qatar 2022.

La selección peruana pudo empatar ante un complicado elenco ecuatoriano en un partido que se jugó por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. Pese a que el objetivo era la victoria, el punto también les sirve para luchar por un cupo al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, Luis ‘Cuto’ Guadalupe reconoció el gran nivel de la ‘Tri’, pero admitió que el empate fue lo más justo con la reacción de la ‘bicolor’ en el segundo tiempo.

“Ecuador venía a hacer su negocio, pues tenían la mala experiencia que cuando fuimos allá nos trajimos los tres puntos. Ahora con una selección joven que nos madruga con un gol tan rápido que después se logró un empate, pero que también nos pudo costar una derrota porque se cometieron fallas garrafales que siempre nos pasa cuando jugamos en casa. Aunque también creo que algunos jugadores sintieron el trajín de Barranquilla ”, señaló el exjugador sobre el primer tiempo ante Ecuador en una entrevista realizada a GOLPERU.

Posteriormente, resaltó que la ‘blanquirroja’ pudo reaccionar a tiempo e igualar el resultado, destacando a algunos jugadores. “ En el segundo tiempo se vio que la reacción del comando técnico fue rápida y pudimos obtener un empate que fue justo. Ellos tuvieron varias ocasiones que normalmente las hubieran convertido pero ‘San Gallese’ como siempre estuvo ahí. También fue un gran partido de Zambrano que, para mí en lo personal, es uno de los defensas que tendría que estar en todos los partidos. Tener esa continuidad que todos quieren, como Callens que también está haciendo un gran trabajo y poder verlo más en ese nivel”, declaró.

Asimismo, se refirió a Edison Flores, quien recibió muchas críticas de parte de los hinchas y parte de la prensa, pues no venía en un buen momento tras no tener mucha continuidad en el último semestre en el DC United de la MLS. Sin embargo, el respaldo de Ricardo Gareca fue fundamental para que sea una de las figuras de la pasada doble fecha. “Es un muchacho que al principio era el más querido, y de un momento a otro no venía teniendo continuidad. Pero ningún futbolista quiere estar mal, entonces le tocó recuperar su nivel y en estos dos partidos ha demostrado el compromiso como tienen todos los seleccionados y me da gusto por él. Recibió críticas que no me parecían justas y como hinchas debemos darle el respaldo . Más aún cuando no está en un buen momento”, sostuvo.

El exjugador se refirió al empate con los ecuatorianos y destacó que varios sintieron el esfuerzo físico que hicieron en Barranquilla. | Video: GOLPERU

Y es que los ecuatorianos tomaron este duelo ante la ‘bicolor’ como un partido que debían de ganar, pues aseguraban su pase automáticamente a la Copa del Mundo. De ahí que llegó el gol tempranero de Michael Estrada tras un gran pase de Félix Torres y un mal cálculo en defensa de Alexander Callens. Todo ese primer tiempo, la ‘bicolor’ no pudo mostrar su juego y fue bloqueado por la estrategia de los ‘norteños’. Ya en la segunda mitad, el ‘Tigre’ Gareca dio ingreso a Christofer Gonzales, Edison Flores y Alex Valera, lo cual le funcionó, pues el equipo mejoró en su funcionamiento y llegó el tanto del ‘Orejas’ tras una gran presión previa de Alex Valera y que Luis Advíncula aprovechó para sacar un centro preciso que cabeceó de gran forma el volante nacional.

Asimismo, el mismo Flores fue quien convirtió el gol del triunfo ante Colombia en Barranquilla, demostrando así que cuando se viste la camiseta de la selección peruana se transforma. Aunque es cierto que la confianza que le brindó el entrenador argentino ha sido fundamental para ver esta versión del jugador.

PRÓXIMA DOBLE FECHA

La selección peruana se medirá ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima en el mes de marzo para cerrar las Eliminatorias Sudamericanas. La consigna es conseguir los seis puntos, aunque el hecho de que la tabla esté apretada da para pensar en cualquier resultado favorable en donde incluso, las matemáticas empezarán a hacerse presente.

