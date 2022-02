Programación de partidos de hoy, jueves 03 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Elche - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 23, 2022 Elche's Raul Guti in action with Real Madrid's Toni Kroos REUTERS/Nacho Doce

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Continúa la semifinal de la Copa Africana de Naciones con el partido entre Camerún vs. Egipto. Además, empieza la primera ronda del Mundial de Clubes con el encuentro entre Al Jazira vs. AS Pirae.

En Europa, continúan los cuartos de final de la Copa del Rey en España con los duelos entre Real Sociedad vs. Real Betis y el de Athletic Club vs. Real Madrid. En Latinoamérica, el fútbol mexicano, brasilero y colombiano son los que aportarán la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga Expansión MX, el Campeonato Paulista, el Campeonato Paranaense y la Liga BetPlay

Los duelos más esperados son el de Morelia vs. Club Deportivo Tepatío por la Liga Expansión MX, Bragantino vs. Sao Paulo en el Campeonato Paulista, Londrina vs. Atlético Paranaense en la el Campeonato Paranaense y Atlético Nacional vs. Tolima de Raziel García en la Liga BetPlay.

Mundial de Clubes

11:30 a.m. Al Jazira vs. AS Pirae – HBO

Copa Africana de Naciones

2:00 p.m. Camerún vs. Egipto – Star +, ESPN 2

Copa del Rey – España

2:00 p.m. Real Sociedad vs. Real Betis – DirecTV Sports, DirecTV Sports app

3:00 p.m. Athletic Club vs. Real Madrid – DirecTV Sports, DirecTV Sports app

Liga BetPlay – Colombia

2:00 p.m. La Equidad vs. Águila Doradas

4:05 p.m. Unión Magdalena vs. Pasto

6:10 p.m. Jaguares vs. Patriotas

8:15 p.m. Atlético Nacional vs. Tolima

Campeonato Paranaense – Brasil

4:30 p.m. Azuriz FC vs. Maringa – One Football

5:00 p.m. Uniao PR vs. Cianorte – One Football

7:30 p.m. Londrina vs. Atlético Paranaense – One Football

Campeonato Paulista - Brasil

5:00 p.m. Mirassol vs. Guaraní - Fanatiz

5:00 p.m. Ituano vs. Inter de Limeira - Fanatiz

7:30 p.m. Bragantino vs. Sao Paulo - Fanatiz

Liga Expansión MX - México

8:00 p.m. Morelia vs. Club Deportivo Tapatío – Marca Claro y Claro en YouTube

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN 2, ESPN 3, Fanatiz y mediante streaming en YouTube y en los canales de Marca Claro y Claro también en YouTube.

