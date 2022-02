Hernando Cevallos: “Los rumores de vacancia no son lo que la ciudadanía quiere”

| Foto: Agencia Andina

El ratificado ministro de Salud, Hernando Cevallos, se refirió al anuncio de un sector del Congreso de la República de preparar una vacancia presidencial por incapacidad contra Pedro Castillo y señaló que ese tipo de “rumores” no son los que la ciudadanía quiere en estos momentos.

“Yo no comparto la idea de la vacancia. Me parece que el pueblo ha elegido y se debe respetar la decisión popular y si no, pues, se tienen que mostrar pruebas concretas”, declaró a RPP.

“No podemos anteponer intereses políticos sectoriales a los intereses del país, de tener estabilidad, de dejar que el Gobierno trabaje. (...) Para mí, estos rumores de vacancia no son lo que la ciudadanía quiere en estos momentos”, agregó.

El ministro de Salud señaló que las críticas deben buscar “resolver la crisis, profundizar el crecimiento económico, trabajar en los sectores salud y educación de manera más intensiva”.

VACANCIA EN PROCESO

Pedro Castillo nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta, a menos de 24 días de haber elegido un nuevo Gabinete Ministerial, se dio a conocer a través de un comunicado que el partido político Renovación Popular promoverá la moción de vacancia en su contra.

En el documento donde firman 9 parlamentarios de dicha agrupación, dejan en claro que no permitirán “más incompetencia por parte del jefe de Estado, Pedro Castillo”.

“El señor Pedro Castillo se ha burlado del Perú desde su postulación al cargo más importante del país. No tiene las competencias ni las bases mínimas de conocimiento para estar al mando del gobierno. Postuló sin saber qué significa gestionar desde el más alto nivel del Estado”, se lee en el comunicado.

Sobre su última entrevista que brindó para el canal CNN en español, donde Pedro Castillo asegura que está aprendiendo a gobernar, la bancada también se pronunció al respecto.

“Recientemente en un medio internacional, aseveró que no sabe gobernar pero que está aprendiendo. Ha quedado en evidencia que el país se encuentra en manos de un incapaz. Como congresistas y representantes legítimos del pueblo, estamos en la obligación moral y ética de levantar nuestra voz en protesta ante tantas incoherencias y desaciertos durante este gobierno fallido”, aseveraron.

Continuando con la posición de la bancada representativa en el Congreso, aseguraron que “no podemos permitir que el Perú retroceda por las ineptitudes y falta de liderazgo del señor Pedro Castillo. Desde la bancada de Renovación Popular, le advertimos que el Perú no es su escuela señor Pedro Castillo, y que no podemos poner en riesgo la estabilidad económica y la seguridad nacional por sus decisiones de “aprendiz de gobernante” que terminarán por destruir nuestra Nación”.

Tras los diversos cuestionamientos que se han venido generando, y los ya expuestos por la bancada, indicaron que promoverán la moción de vacancia contra Pedro Castillo.

