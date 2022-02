Angie Jibaja regresa a la animación de eventos con sensual baile, pero resbala y sufre aparatosa caída

La modelo peruana sufrió un resbalón durante una de sus presentaciones. (Foto: Composición)

Luego de permanecer un tiempo alejada del escrutinio público, la modelo peruana Angie Jibaja regresó a la animación de eventos con una propuesta bastante sensual. Sin embargo, su retorno a los escenarios se vio accidentado debido a una tremenda caída.

Este miércoles 2 de febrero, el programa de Magaly Medina difundió imágenes de la popular ‘Chica de los tatuajes’ animando dos eventos presenciales el pasado fin de semana. Uno de ellos fue realizado en La Molina y el otro en un night club de Trujillo.

Durante un concierto de música chicha en Lima, Angie Jibaja se encargó de hacer bailar al público y subió a varias personas al escenario para que la acompañaran en la tarima. Como parte del show, la modelo le quitó un par de prendas a los asistentes, quienes aprovecharon el momento para bailar con ella.

SUFRIÓ CAÍDA

En medio de su presentación, Angie Jibaja resbaló con un objeto que se encontraba en el escenario, soltando un grito que alarmó a la banda que se encontraba detrás de ella. Uno de los músicos intentó auxiliarla, pero ya había perdido el equilibrio.

Aunque terminó en el suelo, la expareja de Jean Paul Santa María no perdió el buen ánimo y se reincorporó rápidamente para continuar con lo suyo. Sin embargo, la caída fue inmortalizada por las decenas de cámaras que no dejaban de grabar sus movimientos.

TAMBIÉN HIZO EL BAILE DEL TUBO

Para sorpresa de los asistentes, Angie Jibaja se atrevió a realizar un strip dance en un night club de Trujillo. Pese a la poca presencia de personas, la modelo de 41 demostró sus dotes escénicos bailando en el tubo para animar el ambiente.

MAGALY MEDINA CREE QUE ES UN RETORNO “PATÉTICO”

En su programa de espectáculo, la ‘Urraca’ opinó sobre el regreso de Angie Jibaja a los escenarios luego de permanecer varios meses alejada de los reflectores. Magaly consideró que su show dejó mucho que desear.

“Fue un regreso bastante patético, hay que decirlo. Es un regreso en un night club en Trujillo y el otro en un concierto de un grupo de chicha desconocido en La Molina”, comentó la presentadora de TV.

En otro momento, la conductora de Magaly TV La Firme se mostró extrañada por el abdomen marcado de Angie Jibaja. También criticó a los asistentes del concierto de La Molina por terminar semidesnudos a petición de la ‘Chica de los tatuajes’.

“Tiene sus abdominales pero parece que ha crecido la pancita chelera, encima se cae, no sabemos el estado en el que estaba. ¿No que estaban prohibidos los conciertos así? Bueno, hay zonas donde nadie se entera (...) Había unos atrevidos que se quedaron en ropa interior, qué bárbaro… La carrera de Angie está en franca decadencia”, finalizó.

ANGIE JIBAJA LE RESPONDE A MAGALY MEDINA

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Angie Jibaba se mostró en desacuerdo con el informe presentado en Magaly TV La Firme, ya que considera que su trabajo no es un tema relevante para aparecer en un programa de espectáculos.

“Estoy cansada de este tipo de noticias. Estoy trabajando para salir adelante y a veces me contratan para animar eventos. ¿Cuál es tú problema Magaly, o no tienes más noticias interesantes para tu programa? A la gente no le importa lo que yo haga con mi vida”, escribió la modelo.

En otro momento, Angie Jibaja se pronunció también en Instagram: “Sana y trabajando para salir adelante, pero en la TV tratan de mostrarte muy diferente. Una pena que tenga que salir a declarar todo lo que hago. Seguramente mañana aparezca en la TV porque voy a comprar pan a la tienda y transformarán todo la situación para dejarme mal”.

