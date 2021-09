Angie Jibaja asegura que Jean Paul Santa María es agresivo con sus hijos: “Narcisista, psicópata”

La modelo peruana recordó los hechos de violencia que vivió al lado de Jean Paul y asegura que sus hijos pasan por lo mismo. (Foto: Instagram)

Angie Jibaja sigue despotricando contra su expareja Jean Paul Santa María, quien tiene la custodia de sus hijos desde el 2020 luego de que la modelo peruana estuviera involucrada en varios escándalos de conducta.

La influencer, conocida en el medio como la ‘chica de los tatuajes’, hizo un llamado de atención a las autoridades a través de sus redes sociales para que sus dos menores hijos sean analizados por psicólogos.

Según Jibaja, los niños estarían corriendo peligro al vivir en el mismo techo que Jean Paul Santa María y su actual pareja, la modelo uruguaya Romina Gachoy .

“Temor a ti, Jean Paul Santa María. Narcisista, psicópata, mitómano. Cuando estaba embarazada y él me fue infiel, solo le pedí explicaciones e hizo todo esto”, señaló mediante sus historias de Instagram.

Tras ello, Angie Jibaja publicó diversas fotografías que demostrarían la agresividad de Jean Paul y los hechos de violencia que experimentó la modelo cuando ellos eran pareja .

“Él es agresivo, impulsivo. Después te hace sentir la peor persona. Esto no es nada. Si yo siendo adulta callaba, y no le dije a nadie sobre las torturas que vivía por miedo por insegura y por sumisa. Ellos pasan lo mismo”, acotó.

La modelo asegura que sus hijos callan por miedo. (Foto: Instagram)

La 'chica de los tatuajes' confesó en su momento que vivió fuertes episodios de violencia cuando era pareja de Jean Paul. (Foto: Instagram)

ANGIE JIBAJA: “MIS HIJOS SON REHENES”

De acuerdo con Angie Jibaja, Jean Paul Santa María y Romina Gachoy no le permiten ver a sus dos hijos, Janko y Gía, hasta que la modelo acepte un acuerdo de conciliación.

Al firmar este documento, Angie Jibaja perdería sus derechos como madre con sus hijos y Jean Paul estaría exento de pagar la deuda de 300 mil soles que todavía debe por pensión de alimentos .

Además, gracias a esta conciliación, Jean Paul Santa María y Romina Gachoy podrían salir del Perú con sus hijos sin problemas. Recordemos que la pareja manifestó en su momento que deseaban mudarse a Uruguay.

“Tienen a mis hijos de rehenes y Romina misma me lo dijo. Hasta ese momento, que yo no le respondí si firmo o no firmo, mis hijos me amaban”, expresó preocupada en sus redes.

HERMANA DE ANGIE JIBAJA LA DESMIENTE

Cielo Liza rompió su silenció y habló sobre los fuertes enfrentamientos entre su hermana, Jean Paul Santa María y su esposa Romina Gachoy.

Al respecto, Liza tildó a Angie Jibaja de mentirosa y lamentó que no haya firmado el documento de conciliación para que los pequeños puedan viajar a Uruguay como se les había prometido.

“Ella siempre va a salir a mentir… Gia (hija de Angie y Jean Paul) está molesta con su mamá, porque no les firmó la autorización, porque Gia era la más ilusionada con irse a Uruguay”, explicó la hermana de Jibaja para el programa Amor y Fuego.

Por otro lado, Cielo consideró que, pese a los errores que cometió Jean Paul en el pasado, ahora es un buen padre y que sus sobrinos se encuentran bien bajo su cuidado.

“Yo no niego que Jean Paul fue un terrible padre, que las cosas comenzaron muy mal, yo soy testigo de todo lo que pasó, pero eso no quiere decir de que no haya madurado y que no esté criando bien a los niños ahora , que haya querido cambiar su vida para mejor (...) Está haciendo un buen trabajo de padre”, agregó.

Tras estas fuertes declaraciones, Angie Jibaja aseguró que su hermana estaría manipulando a sus hijos y a las autoridades para que no pueda contactarse con los menores.

“Ignorante, mala, básica, no tiene argumentos, ni pruebas”, expresó molesta.

