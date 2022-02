Yao Cabrera: los extraños videos más virales en su canal de YouTube

Yao Cabrera, el youtuber uruguayo que pasó de las bromas pesadas a fingir su propia muerte. Créditos: YouTube

Las polémicas han acompañado a Yao Cabrera desde que ganó popularidad en la plataforma YouTube. Cuando tomó en serio su papel como creador de contenidos, buscó destacar entre los demás canales, eligiendo uno de los caminos no tan aplaudibles. Al juntarse con otros youtubers, llevó sus videos a otro nivel, elaborando videos grotescos en los que presenta a menores de edad y hasta en el que planifica su propia muerte solo para alcanzar su objetivo: hacer contenido viral.

En la red social YouTube tiene dos cuentas populares, una de ellas dedicada a la música y otra donde comparte bromas pesadas y otros contenidos para mayores de edad que no deben ser accesibles para niños, ya que al mostrar escenas explícitas puede causar algún tipo de impacto en los menores que siguen a este polémico youtuber uruguayo.

Pese a que creó un plan para fingir su muerte en un supuesto ajuste de cuentas, esta “idea” no ha sido de las más vistas y/o buscadas en su plataforma. Según el conteo de reproducciones, en su canal musical se encuentra un video titulado “Los jefes de YouTube”, una especia de roast que grabó junto a otros youtubers. Hasta la fecha tiene más de 36 millones de reproducciones.

“Ahora sí que tiro beef, así que prepárense. Dicen que disparan y es todo un cuento pa’ Internet. No son lo que dicen, mi gente a ustedes no le creen. Ustedes no tumban el club desde que al club yo llegué. Presumen de joyas que ni las pagan . Dicen que pistean, se quedan sin balas. Esto pa’ que vean que no cuesta nada. Te pinté la cara que estaba pintada. Solo me dan pena, pero si se ponen hoy duermen afuera. Ya saben quién soy, mi nombre los altera. Tu verdugo pa’ siempre, Yao Cabrera”, se le escucha cantar.

En su otro canal, Yao Cabrera ha sumado un gran número de visitas a un video titulado “Paso la noche en casa de mi novia y ella no tiene ni idea” . Al inicio del video, el youtuber indica que su pareja de aquel entonces se encuentra viviendo en la Mansión Wifi, y al tener sospechas de que ella le está engañando, usará drones y cámaras de vigilancia para observar todo lo que hace sin que se de cuenta.

Este video ha superado el millón de visualizaciones, además de poseer una estructura de clickbait para atrapar al usuario y entregarle un contenido algo cuestionable. Revisando su canal de YouTube podemos encontrar otros títulos de la misma línea, como “El hijo de Yao Cabrera finge su muerte frente a todos”, “Despierto a mi novia a las 4 AM para hacerlo y esto pasó”, “Yao Cabrera golpea a su novia en la cara, broma pesada termina mal” , entre otras.

Cabe indicar que los contenidos que comparte el youtuber en su canal no tienen ningún tipo de advertencia o restricción, es así que cualquier persona, de cualquier edad, puede acceder a este tipo de videos en la plataforma.

¿QUÉ PASÓ CON YAO CABRERA?

Apenas iniciado el mes de febrero, se difundió una noticia sobre el youtuber uruguayo Yao Cabrera, quien estaría delicado de salud tras caer de un tercer piso. En su cuenta oficial de Instagram se compartió un comunicado en el que se brindan detalles de su estado.

Aunque esta información ha sido tomada como cierta y causado preocupación entre su comunidad, algunos usuarios de Internet han cuestionado su veracidad tomando como referencia lo que ha hecho en el pasado, sobre crear noticias falsas sobre su persona para poder generar contenidos virales en las redes sociales.

