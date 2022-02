Cómo sigue la salud de Yao Cabrera: los médicos buscan “descartar cualquier secuela grave”

Desde la cuenta de Instagram de Yao Cabrera volvieron a emitir un nuevo parte informando sobre la salud del influencer que el lunes por la tarde cayó de un tercer piso. A la espera de nuevos estudios, los médicos esperan “descartar cualquier secuela grave”.

“Nuestro amigo está dando batalla y los médicos pudieron estabilizar su situación. Cuando fue el accidente pensamos lo peor y de a poco va saliendo el sol de nuevo”, comienza y luego explica: “De la tomografía se visualiza una hemorragia subdural post traumática y refiera tac de cerebro cada 24 horas, para descartar cualquier secuela grave”.

Luego, al autor del comunicado Alejandro Cipolla, abogado del instagramer, recordó que el joven uruguayo de 25 años tiene una costilla fisurada y deseó que pronto pueda ser dado de alta.

El martes por la tarde Kevin Macri, amigo del joven había dado detalles del accidente y de la salud de Marcos Ernesto Cabrera, como es el verdadero nombre del Youtuber. “Él estaba grabando un video, porque estábamos pintando la casa, se desmayó y se cayó desde allá arriba. Cae con un brazo, según nos dice el médico, y al parecer tiene una costilla fisurada, y eso es lo que más nos preocupa a nosotros porque él lo primero que hizo cuando volvió a la conciencia, que estuvo unas siete u ocho horas inconsciente, fue preguntar si iba a pelear. Él está con la cabeza 100% metida con la pelea con el Chino Maidana”, relató en diálogo con Mitre Live.

Luego agregó: “Estamos preocupados porque además de la costilla que tiene medio fisurada, también estamos esperando un estudio de los golpes en la cabeza porque la caída fue bastante alta, entonces tienen que evaluar todo. Y nos preocupa el estado de situación con la pelea para Dubai porque él se está re entrenando, no es fácil. Esto cayó como un balde de agua fría porque era algo que no nos veíamos venir”.

“No nos dejaron entrar a verlo, por eso se dijo que él estaba muy grave, porque estaba inconsciente, entonces no teníamos un panorama de lo que realmente estaba pasando. No sabíamos si se había golpeado el cráneo, no sabíamos nada, hasta hoy a la mañana que recién nos dijeron que se había golpeado al caer arriba del brazo. No está en terapia intensiva, y todavía no sabemos si se dañó alguna parte de la cabeza”, aclaró ayer Kevin y para llevar tranquilidad a los más de nueve millones de seguidores de Instagram que tiene Yao, dijo que no había riesgo de vida.

El 5 de marzo Cabrera debía enfrentarse en Dubai al ex campeón de boxeo Chino Maidana. Aunque aún no se comunicó nada de manera oficial y que el influencer según su amigo sigue con la cabeza puesta en el combate, habrá que esperar su evolución y ver qué dicen los médicos al respecto.

De origen uruguayo, Yao desembarcó a la Argentina a los 18 y de inmediato comenzó a hacerse conocido gracias al contenido que sube en YouTube, donde la mayoría de las cosas son bromas, algunas un tanto pesadas, como cuando fingió su propia muerte en el 2020 y recién cinco días después lo aclaró o cuando simuló un secuestro y le pidió a sus seguidores que colaboraran para reunir los 30 mil dólares que sus secuestradores pedían de rescate.

Aun no trascendió en qué hospital se encuentra Yao. Su papá, quien suele compartir cosas en las redes sociales, tampoco se pronunció al respecto, a la vez que varios usuarios de Instagram están pidiendo cadena de oración.

