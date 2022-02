De fingir su muerte y secuestro a un accidente que casi le cuesta la vida: quién es Yao Cabrera, el Youtuber de los 9 millones

Yao Cabrera

“Como es de público conocimiento, el estado de salud de Yao Cabrera es grave y está internado en estos momentos, aguardando por una mejoría. Los mantendremos informados de todo”, escribió Kevin Macri, amigo de el youtuber uruguayo que por estos días se encuentra hospitalizado tras haber caído del tercer piso de su casa. El influencer que ostenta más de nueve millones de seguidores en su cuenta de Instagram estaba entrando duro para pelear en Dubai en marzo contra el Chino Maidana.

Su verdadero nombre es Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, pero su padre lo apodó Yao al ver la fascinación del pequeño por los dibujos de animé del guerrero Shaolín. Nació en Uruguay en 1997, aunque se hizo famoso en la Argentina donde vive desde los 18, por subir contenido a sus redes sociales.

Según él contó al diario El País de Montevideo, su infancia no fue fácil, con sus papás separados desde que tenía un año, su hermano se fue a vivir con su mamá y él se fue con su papá, se instalaron en la localidad de El Pinar y en más de una ocasión tuvo que ir con su papá a las ollas populares por un plato de comida. “Supe que era pobre el día que invité a un amigo a casa y me preguntó si de verdad yo vivía ahí”, contó.

“No existe la publicidad negativa, bro. Solo existe la publicidad”, dijo en dicha entrevista en el vecino país, consciente de que por más que tiene casi nueve millones de suscriptores en Youtube, también tiene muchos retractores. Y al ver su historia, dichas palabras cobran sentido.

Comenzó a jugar en las inferiores de un club de fútbol, pero se dio cuenta que el mundo digital le podría abrir las puertas al mundo. A los 13 abrió por primera vez una cuenta de Facebook . Durante su adolescencia fue tarjetero de un boliche y coordinador de viajes de egresados. Hasta que... llegó YouTube a su vida. Un video con una broma, mostrar al papá enojado, interacciones con los seguidores, y el número de suscriptores aumentaba cada vez más, así se hizo conocido.

Claro que en el afan de hacerse conocido, pasó de todo. El primer escándalo le costó una detención de 24 horas en el 2016, cuando en un shopping ingresó a un local de bicicletas, se subió a una y salió andando. Una broma inocente al lado de lo que vino años más tarde cuando subió un video en el que mostraba una presunta redrada a un grupo de dealers que lo apuñalaban. Obviamente sus seguidores lo lloraron y él cinco días después explicó en Twitter que se trataba de un chiste.

Ese mismo año simuló estar secuestrado y hasta le pidió a sus seguidores, la mayoría menores de edad, que aportaran dinero para su rescate, de 30 mil dólares. Tras generar alarma y una vez aclarado el asunto, explicó: “Somos un equipo de influencers que crea contenido para niños que es 100 por ciento ficción. Nada de lo que hacemos es real. Buscamos entretener y contar una novela todos los días”. Luego realizó una insólita comparación: “En una película hay muertos, disparos, violación y vos seguís viendo. Si a esto lo querés llevar a la realidad, lo vas a llevar vos”.

Ese mismo año, mientras grababa “La Mansión WiFi” en una casona en Escobar fue acusado ante la Justicia por “trata de personas”. Según la denuncia que había llegado al juzgado a través de un mail anónimo “ese grupo (Yao y colegas) reclutaba jóvenes youtubers e instragramers, y una vez que estaban dentro de esa mansión les solicitaban que debían firmar un contrato en donde debían ofrecer servicios sexuales a personas de distintas partes del mundo, tanto hombres como mujeres, para permanecer en dicho reality”.

A mediados del año pasado, a través de sus redes desafío: “Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, y cuando la vi, fueron puros abrazos. Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana cara a cara con él. Si pierdo me voy de Argentina para siempre ¿Y Chino? ¿te la bancás o no?”. El ex púgil aceptó de inmediato: “Yao Caverga, mirá: yo no peleo con amateurs ni con pelotudos; pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país”.

Así, el doble campeón mundial de peso superligero y wélter de la AMB y el youtuber acordaron pelear el 5 de marzo en los Emiratos Árabes Unidos. En diciembre del año pasado se realizó el anuncio oficial en el que además de los protagonistas estuvieron como invitados Wanda Nara y L-Gante. Como era de esperarse, el escándalo estuvo a la orden del día aunque no provino de ellos sino del cantante que se peleó con Christian Manzanelli, organizador del evento y quien representa al influencer.

Yao Cabrera se estaba preparando para pelear contra el Chino Maidana en Dubai

A poco más de un mes de la pelea, no se sabe qué pasará con la misma. “Lo primero que hizo cuando volvió a la conciencia, que estuvo unas siete u ocho horas inconsciente, fue preguntar si iba a pelear. Él está con la cabeza 100% metida con la pelea con el Chino Maidana”, conto en Mitre Kevin Macri, amigo de Yao y agregó que la realización de la misma dependerá de la evolución del influencer y de lo que digan los médicos.

“Estamos preocupados porque además de la costilla que tiene medio fisurada, también estamos esperando un estudio de los golpes en la cabeza porque la caída fue bastante alta, entonces tienen que evaluar todo. Y nos preocupa el estado de situación con la pelea para Dubai porque él se está re entrenando, no es fácil. Esto cayó como un balde de agua fría porque era algo que no nos veíamos venir”, agregó.

Aun no trascendió en qué hospital se encuentra Yao, ni tampoco un parte médico que diera cuenta de los resultados de los estudios antes mencionados. Su papá, quien suele compartir cosas en las redes sociales, tampoco se pronunció al respecto, a la vez que varios usuarios de Instagram están pidiendo cadena de oración.

