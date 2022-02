Yao Cabrera: de las dudas y el hermetismo absoluto, al alta del hospital y un sorpresivo anuncio de Alex Caniggia

Yao Cabrera

Marcos Ernesto Cabrera, popularmente conocido como Yao, tiene más de nueve millones de seguidores en Instagram y otro tanto de suscriptores en YouTube donde suele mostrar su vida, a veces en serio y otras en chiste. “Mirá que hoy vamos a pintar la casa, eh. Primero, segundo, tercero y cuarto piso. Todos los pisos”, dijo en una de sus historias. Horas más tarde, justamente pintando su casa, se desvaneció y cayó desde el tercer piso.

De inmediato debió ser hospitalizado y durante las primeras aproximadamente ocho horas de internación estuvo inconsciente, según contó su amigo Kevin Macri, también influencer, aunque no pudo ingresar a verlo. A pesar de la gran popularidad del uruguayo de 25 años, el hermetismo fue le protagonista durante estos días. Sin un parte médico oficial que llevara tranquilidad a sus seguidores y sin conocerse el instituto donde estaba, fueron su amigo y su abogado, Alejandro Cipolla, quienes hicieron las veces de contacto entre él y el público.

Apenas pasadas las 15.00 el abogado confirmó a Teleshow que el youtuber ya había dejado el hospital, aunque continuaría en tratamiento. “Ya le dieron el alta, ambulatoria, en siete días hacen una nueva tomografía. Mientras, siete días de reposo y le darían el alta definitiva si la última tomografía sale bien”, dijo quien acaba de hablar con el mismo Yao y contó que se encontraba bien de ánimo.

Durante los próximos días Cabrera deberá usar faja reductora para las lesiones en la costilla, calmantes para los golpes y anticoagulantes para ver si se disuelve el hematoma subdural al que había hecho referencia el mismo abogado a través de las redes tres horas antes de la anhelada alta médica.

Alex Caniggia le brinda fuerzas a Yao Cabrera tras su internación y con vistas a la pelea con el Chino Maidana

En paralelo, desde la cuenta de Instagram de Yao se publicó un video de Alex Caniggia en el que el ex Masterchef Celebrity le deseaba una pronta recuperación y se refería a la pelea de boxeo que el influencer tiene acordada con Maidana para el próximo 5 de marzo en Dubai: “Preparate con todo bro, así te voy a visitar. Al Chino lo rompés todo, olvidate, no te para nadie, sos un toro”.

Ya fuera de la clínica la intención del joven de 25 años es presentarse en la pelea, algo que parecía impensado hace 24 horas, cuando en las redes su amigo Kevin Macri decía: “Como es de público conocimiento, el estado de salud de Yao Cabrera es grave y está internado en estos momentos, aguardando por una mejoría. Los mantendremos informados de todo”.

El mismo martes por la tarde en diálogo con Juan Etchegoyen el también influencer había dicho que en realidad no estaba en riesgo la vida de su compañero. “Estamos preocupados porque además de la costilla que tiene medio fisurada, también estamos esperando un estudio de los golpes en la cabeza porque la caída fue bastante alta, entonces tienen que evaluar todo. Y nos preocupa el estado de situación con la pelea para Dubai porque él se está re entrenando, no es fácil. Esto cayó como un balde de agua fría porque era algo que no nos veíamos venir”.

Además explicó sus dichos anteriores: “No nos dejaron entrar a verlo, por eso se dijo que él estaba muy grave, porque estaba inconsciente, entonces no teníamos un panorama de lo que realmente estaba pasando. No sabíamos si se había golpeado el cráneo, no sabíamos nada, hasta hoy a la mañana que recién nos dijeron que se había golpeado al caer arriba del brazo”.

Durante la finalmente breve internación, el hermetismo fue total. No hubo partes médicos oficiales más que la palabra de algunos de sus allegados y nunca se supo dónde estaba. “Lo mantienen en secreto porque a donde va Yao aparecen enseguida miles de chicos desesperados por verlos que dificultan los movimientos normales de en este caso un sanatorio super top y son los directores de ese lugar que pidieron que se mantuviera en secreto”, dijo a este sitio Jimmy Castilhos, periodista uruguayo muy cercano al influencer que por estos días estaba en Carlos Paz y lo había visitado y quien por estas horas estuvo en contacto con Marcos, papá de Yao.

El comunicador dijo que el padre del joven estaba “destruído” por lo que tuvo que pasar su hijo y fue la única persona que pudo ingresar a la habitación a visitarlo durante su estadía en el hospital. Castilhos además organizó una cadena de oración para pedir por la pronta recuperación de Cabrera.

Ya dado de alta, el ídolo de miles de chicos deberá continuar con las indicaciones médicas ý hacer reposo. En siete días una nueva tomografía será la que determine el alta definitiva y en paralelo, los médicos deberán determinar cuáles fueron los motivos que lo llevaron a desmayarse mientras pintaba su casa, hecho que ocasionó su caída.

