Magaly Medina no creyó en las lágrimas de Shirley Arica. (Foto: Captura TV)

Este 01 de febrero, Magaly Medina comenzó su programa de espectáculos presentando un informe sobre el caso de Shirley Arica y su vínculo con la red criminal ‘Los Incorregibles’, quienes le habrían robado más de 1 millón 800 mil soles al Estado peruano.

Como se recuerda, la modelo peruana estuvo en los últimos días como invitada al programa ecuatoriano ‘En Contacto’, donde no pudo contener el llanto tras hablar de su situación legal en el Perú. La joven señaló que ya estaba en un punto de quiebre y no podía más.

Para la conductora de televisión, la chica reality exageró cuando rompió en llanto en el país extranjero. Además, resaltó su postura en contra de las mujeres que lloran “para conseguir algo”.

“A veces la primera cosa que tienden a hacer las mujeres en televisión es ponernos a llorar. Creemos que lloriqueando vamos a conseguir que todos hagan nuestra voluntad y no es así“, comenzó diciendo la popular “Urraca”

“Ustedes saben que siempre me he mostrado en contra del llanto hipócrita femenino porque siempre ha sido eso un chantaje emocional que a lo largo de los siglos las mujeres históricas siempre hemos manejado. Yo a las lágrimas de mis congéneres y también al de los hombres no les creo mucho“, expresó la periodista.

Magaly Medina critica a Shirley Arica por llorar en entrevista en Ecuador: “Con lloriquear no se hace nada”

Tras ver el informe, Magaly Medina aseguró que Shirley Arica debe presentar las pruebas necesarias para demostrar su inocencia. Además, volvió a resaltar que con lágrimas no se logra nada.

“Con lloriqueos no se dan explicaciones sino con documentos (...) Con lloriquear no hacemos nada. La cuestión es que uno se mete en problema porque a uno le da la gana. Shirley Arica siempre ha sido una de las personas de la farándula que siempre ha andado en problemas y este es uno más“, concluyó.

Cabe resaltar que, desde que Shirley Arica ingreso al mundo de la farándula peruana con 18 años se le ha visto protagonizar diversos escándalos como su romance con el futbolista Reimond Manco, su ingreso a diversos realities de baile y competencia, su grupo de modelos ‘Vengadoras’ y recientemente con su participación en “El poder del amor”.

Magaly Medina critica a Shirley Arica por llorar en entrevista en Ecuador: “Con lloriquear no se hace nada” - SEGUNDA PARTE

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A SHIRLEY ARICA?

Domingo al Día emitió un reportaje el pasado 30 de enero en donde las autoridades señalaron que la modelo Shirley Arica fue involucrada con la red criminal ‘Los Incorregibles’. Esto tras adquirir el Mercedes-Benz que trasladaba a Miguel Ángel Salinas, presunto cabecilla de la organización. Asimismo, señalaron que las investigaciones continúan, y de confirmarse el supuesto, la modelo sería intervenida.

Según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el chofer y testaferro de Miguel Ángel Salinas, adquirió este vehículo color rojo en mayo del 2020 de la empresa J.C. Ugarte Import S.A.C., pagando en efectivo. Meses después, el hombre vendió este auto a la misma concesionaria.

En agosto del 2020, la madre de la modelo compró este carro, siendo cancelado a través de dos transferencias y un depósito en efectivo. Sin embargo, para la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS este registro no figura.

