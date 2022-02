Félix Torres tras el Perú vs. Ecuador: “Queda una sensación de que se escapa algo. El empate no era justo”

Félix Torres ha jugado 10 partidos en estas Eliminatorias, en las que marcó 2 goles y brindó 1 asistencia. | Captura Movistar Deportes

Las selecciones de Perú y Ecuador sostuvieron un partido muy disputado que quedó igualado 1 a 1 en el Estadio Nacional de Lima como parte de la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. Era un encuentro que la ‘bicolor’ llegó a empatar tras haber sufrido en el primer tiempo. Sin embargo, el defensa de la ‘Tri’, Félix Torres, se refirió al resultado, del cual cree que se les escapó, pues tenían en sus manos asegurar la clasificación al Mundial de Qatar 2022

“ Queda una sensación de que se escapa algo que estábamos cuidando mucho, era un resultado muy importante para nosotros . Estamos motivados y somos conscientes de que ese punto nos sirve a nosotros. Vamos a seguir luchando hasta lo último. La sensación del grupo es siempre seguir adelante”, comentó el jugador ecuatoriano en una entrevista realizada a Movistar Deportes al final del choque.

Además, le preguntaron si este empate era lo más justo y, aunque descartó esta premisa, reconoció la importancia del punto conseguido de visita. “ Creo que no era justo (el empate), porque teníamos un resultado asegurado. No nos conformamos con un gol, pero al final es importante el empate”, añadió.

Y es que los ecuatorianos necesitaban los tres puntos en este partido para asegurar su pase a la Copa del Mundo. Sin embargo, este punto les sirve de todos modos, ya que les ha permitido acceder, en el peor de los casos, al repechaje. Aunque esta vía está totalmente descartada para ellos, pues considera que se encuentran en una posición de lujo que no van a desperdiciar. “Nosotros todavía no nos sentimos ni en el repechaje, quedan dos fechas por cerrarse y vamos a trabajar hasta el final para cerrar en la posición en la que estamos. Somos conscientes de la posición en la que estamos y vamos a tratar de cuidar el puesto de privilegio que tenemos ”, sostuvo. De hecho, sus siguientes duelos serán ante una eliminada Paraguay en Asunción y contra Argentina en Quito. Por tal motivo, aún tienen camino por recorrer para sellar su clasificación a la cita mundialista.

PARTIDO CERRADO

También se refirió al encuentro en sí, que estuvo bastante cerrado y donde las ocasiones de gol no abundaron. Incluso los mismos ecuatorianos, luego de su gol, hicieron tiempo en cada falta cobrada a su favor, aunque eso no impidió que luego se emparejen las acciones. “Nos enfrentamos a un buen rival como es Perú. El partido estaba bastante cerrado, no había por donde nos hicieran un gol. Creo que por cosas puntuales es porque nos hicieron el gol en las instancias finales. Nosotros vamos a seguir trabajando y a levantar la cabeza por todo lo que estamos haciendo”, declaró.

El zaguero de la 'Tri' manifestó su incomodidad por el empate, aunque aseguró que el punto es importante. Fue el asistidor para el gol de su equipo. | Video: Movistar Deportes

DESEMPEÑO DE TORRES ANTE PERÚ

Cabe resaltar, que Torres fue el encargado de asistir a Michael Estrada en el tempranero gol de Ecuador a los 2 minutos de haber iniciado el partido. El zaguero envió un gran balón largo desde su propio campo, que el delantero llegó a ganar tras correr a la espalda de Alexander Callens y definir con sutileza ante Pedro Gallese.

Asimismo, fue uno de los mejores de su equipo, pues según con el portal estadístico SofaScore, obtuvo la máxima puntuación del encuentro: 7.4. Ganó 1 de los 2 duelos en campo que disputó y también 4 de los 6 duelos aéreos. En el pase también estuvo preciso, debido a que tuvo un acierto del 70%.

Estadísticas de Félix Torres en el Perú vs. Ecuador en Lima por Eliminatorias. | Captura SofaScore

LO QUE LE VIENE A PERÚ

Con este resultado, a la selección peruana le vienen dos partidos muy importantes: ante Uruguay en Montevideo y contra Paraguay en Lima. Por ello, Ricardo Gareca deberá pensar cómo armar el equipo para que alcance a disputar su segundo Mundial consecutivo.

