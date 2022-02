Canal para ver Perú vs. Ecuador EN VIVO por la fecha 16 de Eliminatorias Qatar 2022

Perú vs Ecuador por la fecha 16 de Eliminatorias Qatar 2022

Perú enfrenta esta noche a Ecuador en un partido de infarto en donde el ganador puede asegurar su pase al Mundial Qatar 2022 a solo dos fechas del final de esta contienda clasificatoria. La selección peruana tendrá de regreso a Luis Advíncula, quien reemplazará a Aldo Corzo, pero no contará con Christian Cueva, suspendido por acumulación de tarjetas. En tanto, la ‘tricolor’ no contará en su alineación con su arquero principal y Enner Valencia, el primero expulsado en el Ecuador vs Brasil y el segundo se perderá el juego por amarillas.

El Perú vs. Ecuador se disputará desde las 9:00 p.m. en el Estadio Nacional de Lima, que esta noche contará con un aforo del 70%, alrededor de 30 mil asistentes a los que se les ha pedido asistir con su camiseta roja y blanca para pintar las gradas del coloso en este importante duelo.

Los canales encargados de llevar la señal EN VIVO del encuentro serán:

En Perú:

- Señal abierta: Latina TV y Latina play (señal online)

- Cable: Movistar Deportes (canal 3)

En Ecuador:

Los juegos de Ecuador se transmiten en sistema de pague por ver (PPV) y estas son las opciones para ver el partido:

- Servisky: Es el dueño de los derechos de transmisión. Su servicio de streaming ‘El Canal del Fútbol’ está disponible por USD 6 mensuales, al que se puede acceder desde computadoras o teléfonos inteligentes.

- Youtube: El convenio se firmó en el 2020, con la participación de Servisky. En esta opción se debe pagar USD 6,99 mensuales, por el servicio premium de la plataforma mundial.

- DirecTV: Llegó a un convenio con el dueño de los derechos en octubre de 2020 y sus suscriptores pueden ver los juegos con un valor adicional de USD 6. La señal SD se verá en el canal 655 y HD en 1655.

- Claro TV: La operadora ofrece El Canal del Fútbol en su parrilla, con un costo adicional de USD 6, al igual que sus competidores. La señal está disponible en SD y HD, en los canales 100 y 600.

- Movistar Play: El servicio es válido para los usuarios de esta operadora celular, más el pago mensual de USD 6, como suscripción. Está disponible en PC, Smartv y celulares.

- Xtrim TVCable: La operadora de televisión pagada ofrece el servicio a sus suscriptores, que podrán ver los juegos de la Tri cancelando un valor adicional de USD 6. La señal tradicional irá en el canal 214 y la de alta definición en el 745.

- CNT: La operadora pasará el partido de la Tri, a cambio de un cobro adicional de USD 6 a sus suscriptores. La señal está disponible en los canales 3 y 777.

- Ecuador TV: Este canal de señal abierta transmite los juegos de la Tri, en condición de visitante, pero en diferido.

- Cines: La cadena Supercines presentó su iniciativa ‘CineSport’, con la que ofrecen el partido de la Tri en sus salas de todo el país. La entrada cuesta USD 3,25, según anunciaron en sus cuentas de redes sociales.

- Radios: La Radio Redonda, Canela, Caravana y Diblu adquirieron la exclusividad de las transmisiones de los partidos de las eliminatorias de local y visitante.

Si estás en otro país, aquí encontrarás la lista completa de canales y plataformas para sintonizar el Perú vs. Ecuador.

- Argentina - TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

- Bolivia - COTAS Televisión

- Chile - Chilevision, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

- Ecuador - El Canal del Futbol

- México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- España - Movistar+, Movistar Liga de Campeones

- Estados Unidos - Fubo Sports Network

- Uruguay - VTV+

- Venezuela - TLT Play

PROBABLES ALINEACIONES

Perú: Pedro Gallese - Luis Advíncula, Miguel Trauco, Alexander Callens, Marco López, Carlos Zambrano - Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Sergio Peña, André Carrillo - Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Ecuador: Hernán Galíndez - Angelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán – Alan Franco, Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Gonzalo Plata - Michael Estrada y Jordy Caicedo. DT: Gustavo Alfaro.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE PERÚ Y ECUADOR

- 2021 / Ecuador 2-2 Perú (Copa América).

- 2021 / Ecuador 1-2 Perú (Eliminatorias).

- 2019 / Perú 0-1 Ecuador (Amistoso).

- 2018 / Perú 0-2 Ecuador (Amistoso).

- 2017 / Ecuador 1-2 Perú (Eliminatorias).

- 2016 / Perú 2-1 Ecuador (Eliminatorias).

- 2016 / Ecuador 2-2 Perú (Copa América).

¿CÓMO VER LATINA TV EN VIVO PARA EL PERÚ VS. ECUADOR?

Latina es el canal que transmitirá el partido de Perú. Para ver la señal EN VIVO puedes conectarte desde cualquier parte del mundo siguiendo estos pasos:

- Página web: Para ver Latina en vivo basta con que visites www.latina.pe/tvenvivo o hagas clic en el botón “vivo” que está en la parte superior derecha de la página.

- App Latina: Descárgala para tu dispositivo Android o iOS.

¿CÓMO VER MOVISTAR PLAY?

Es una plataforma sin costo adicional para clientes de Movistar: televisión, internet fijo y celulares. Ofrecen el servicio de streaming que incluye canales en vivo y un amplio catálogo de películas y series. También tiene contenido infantil, entre otros. Puedes descargar la app en celulares o vía web en computadoras.

- Movistar Play en TV: Si tienes un smart Tv descárgate el aplicativo en tu televisor, coloca tu email y contraseña de registro en el sistema y ya podrás ver todo su contenido

- Movistar Play en web: Ingresa a https://www.movistarplay.com.pe/. Si eres usuario de esta compañía coloca tu email y tu contraseña para iniciar sesión y disfrutar de la plataforma.

- Movistar Play en iOS y Android: Puedes descargarte el aplicativo desde las diferentes sistemas de telefonía o tablet. Ingresa a Play Store o Apple Store y busca Movistar Play. Al igual que en tu smart Tv, registra tu email y tu contraseña y podrás ingresar.

