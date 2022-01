Paolo Guerrero: Joao de JB en ATV dice ser primo del goleador | Foto: IG de Joao Adriano | Foto: IG Joao Adriano

Joao Adriano Castillo, uno de los integrantes del popular programa cómico JB en ATV, reveló en Día D que es primo del delantero de la selección peruana Paolo Guerrero y tío del volante de la blanquirroja Sergio Peña.

“Paolo Guerrero es mi primo, mi mamá con su mamá son primas hermanas. Con Paolo siempre hemos tenido comunicación; pero por todo el tiempo que ha jugado en el extranjero solo nos veíamos cuando eran sus vacaciones, en sus reuniones en su cumpleaños”, explicó Joao Adriano a Día D.

A diferencia que con Sergio Peña su relación es más cercana. “Siempre hemos vivido juntos, cuando su mamá trabajaba de joven, mi hermana y yo, le hemos cambiado el pañal”, manifestó.

¿Cómo llegó a formar parte del elenco de JB?

El actor cómico reveló en dicho espacio cómo llegó a formar parte del elenco de Jorge Benavides, ya que su profesión es ser administrador, entrenador y taxeaba.

Justamente, mientras taxeaba en el año 2017, Joao Adriano contó que un amigo productor lo contrató para que movilice a las invitadas del programa cómico. “Uno de mis primeros servicios fue Gabriela Serpa, la recogía de la Universidad San Marcos y yo decía ahora es, y estaba con su mamá” , comenzó diciendo Joao a Día D.

A lo que el reportero le preguntó a Gabriela Serpa cómo era Joao Adriano en el servicio. “Callado, con sus lentes negros y como es alto, yo tenía un poco de miedo, la verdad, porque su tamaño es imponente. Tremendo hombre”, dijo la actriz.

“Pasaron como tres meses y me invitaron para estar de extra. Al principio yo palteado, llegaba y me sentaba a un costado como niño avergonzado. No hablaba con nadie, estaba callado y encima mi primer papel era de seguridad de la doctora Pollo. Entonces, no tenía que hacer nada, solo estar parado ahí. Yo era una estatua”, reveló entre risas.

Han pasado cuatro años y hoy Joao Adriano Castillo forma parte del elenco principal de JB en ATV. Por eso, desde muy temprano en los camerinos, es el primero en llegar para ponerse en manos del caracterizador Miguel Castillo.

Joao no solo se ha ganado el cariño de sus compañeros, sino de su descubridor Jorge Benavides. “Ya le tocaba, Joao es un descubrimiento aquí del programa. Está aprendiendo poco a poco, tiene muchos detractores, pero acá somos tercos”, declaró entre risas.

Jorge Benavides dijo que Joao Adriano nunca vocifero que era familia de Paolo Guerrero y Sergio Peña, en ese sentido siempre se manejó perfil bajo. “En ese sentido, Joao ha sido muy hermético con ese tema. Yo nunca he sabido que él tenía familia con personajes del fútbol. Él nunca lo ha utilizado como un elemento para que lo tome más en cuenta. Yo me he enterado de eso, prácticamente ahora último, ni por él mismo, sino por comentarios o porque lo vimos en la fiesta de Paolo Guerrero. Entonces le pregunté, ¿qué haces en la fiesta? Y ahí como se comentó más el tema”, sentenció JB.

Finalmente, Joao Adriano Castillo ha crecido en este programa y eso se ve reflejado en su cuenta de Instagram que tiene un total de 58.9 mil seguidores. No obstante, en la medida de lo posible hace ayuda social, ya que el año pasado dio alegrías a los niños iqueños por Navidad llevándoles juguetes y alegrías.

