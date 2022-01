ExDT de Fuenlabrada sobre Aldair Fuentes: “No se adaptó al fútbol, ritmo e intensidad de la Segunda División Española”

Aldair Fuentes llegó a Fuenlabrada en el 2020.

El vigente campeón de la Liga 1, Alianza Lima hizo oficial el regreso de Aldair Fuentes para afrontar el torneo local y Copa Libertadores.

La tarea para el entrenador Carlos Bustos será complicada y por ello sumó un nuevo refuerzo para el plantel: se confirmó el regreso de Aldair Fuentes a Alianza Lima.

Aldair Fuentes llega procedente de Fuenlabrada, equipo de la Segunda División de España, donde llegó en el mes de setiembre 2020, sin embargo, el futbolista no pudo consolidarse y solo sumó 26 apariciones (seis de titular) en una temporada y media. En este 2022, buscará volver a tener continuidad en el torneo peruano.

Según informó el cuadro español a través de un comunicado que el acuerdo con Alianza Lima para la cesión de Aldair Fuentes es por dos años y medio.

Justamente por eso, INFOBAE PERÚ llamó a José Luis Oltra, quien fue su extécnico en Fuenlabrada para qué explique por qué no le fue bien al volante peruano en el elenco español.

“Aldair es un muy buen futbolista y además, es un excelente profesional, muy buen compañero aceptando el rol que tiene en el equipo. Yo creo que aquí no se adaptó, puesto que, le falta algo de carácter y ritmo, ya que no es un jugador rápido. Pienso que el ritmo que se juega allá en Perú no es el mismo que se juega acá en España y eso le paso factura, pero condiciones tiene y como digo es un buen futbolista y sobre todo una buena persona. Sin embargo, no se adaptó al fútbol, ritmo, intensidad que se juega en la Segunda División Española”, enfatizó José Luis Oltra en exclusiva a Infobae Perú.

A su vez le consultamos si lo trabajado en Fuenlabrada le ayudará a Aldair Fuentes para que le vaya bien en su vuelta a Alianza Lima, José Luis Oltra nos dice. “Yo opino que llegará mejor porque al final ha tenido que competir y entrenar a otro ritmo, que creo que le va a ayudar y venir bien. Por lo tanto, lo tiene que aplicar ahí en Perú para volver a destacar y ser el futbolista que vino aquí procedente de hacer grandes cosas allá. De todas formas está relacionado un poco con el carácter, Aldair tiene que sacar ese genio y porque es un futbolista con mucho potencial. Seguro que le irá bien porque lo de aquí le ha ayudado a crecer y mejorar”, sentenció Oltra.

