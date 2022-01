Fuenlabrada sobre la vuelta de Aldair Fuentes a Alianza Lima: “No hay acuerdo cerrado, pero si conversaciones”

Aldair Fuentes llegó a Fuenlabrada en el 2020.

El regreso de Aldair Fuentes no está del todo confirmado. Miguel Melgar, director deportivo del Fuenlabrada, dio a conocer que aún no hay acuerdo cerrado con Alianza Lima, pero si existen las conversaciones. El volante se mantiene a la espera de volver a La Victoria después de dos años en el fútbol europeo.

Esta mañana fue presentado el futbolista nigeriano Mikel Agu en una conferencia de prensa transmitida por el canal de Youtube del Fuenlabrada. Después de ello, el encargado de lo deportivo en el elenco español respondió muchas dudas, entre ellas el caso del peruano Aldair Fuentes.

“Ni una ni otra, no hay acuerdo cerrado con Alianza y es verdad que hay conversaciones. Los temas de los pagos que también he leído por ahí, nosotros estamos pagando los plazos que se acordaron”, expresó Miguel Melgar.

“Creo que ahora hay uno en Febrero y lógicamente nosotros estamos en negociaciones con ellos. Si Aldair finalmente va a Alianza, entrará dentro del marco del acuerdo los pagos que quedan y el Fuenlabrada sabe que tiene que pagar una serie de gastos”, complementó.

Finalmente, no descartó que el mediocampista nacional siga su carrera en el viejo continente. “Pero si va a otro equipo, que también hay posibilidad de si no cierra en Alianza, de que vaya a otro equipo europeo, pues Fuenlabrada pagará los plazos que se han firmando y ya está, no creo que haya problemas”.

