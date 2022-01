Congresista Cortez tras renuncia de Guillén: “Presidente Castillo, el Perú merece una explicación”

El ministro del Interior, Avelino Guillén, presentó su renuncia en medio de una crisis dentro de la institución policial por el pedido del pase al retiro del comandante general de la Policía, Javier Gallardo. El silencio del presidente Pedro Castillo antes esta situación, habría sido el motivo de la decisión de Guillén, según explicó este en una reciente entrevista. Frente a este panorama, diversas personalidades se han pronunciado criticando la actitud del presidente, incluyendo figuras del ala izquierda como la congresista Isabel Cortez .

La representante de Lima reconoció la trayectoria profesional de Avelino Guillén y aprovechó para pedir explicaciones al presidente Castillo de lo que viene sucediendo. “Lamento la renuncia del ministro Avelino Guillén, que se enfrentó sin miedo a la corrupción y dictadura en los años 90 del régimen fujimorista. Presidente Pedro Castillo, el Perú merece una explicación de por qué estamos perdiendo a un gran profesional y compatriota”, escribió . Cortez, desde la segunda vuelta, se convirtió en una férrea defensora del programa de gobierno del jefe de Estado y así ha continuado desde que inició su gobierno.

Por su parte, la excongresista del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, cuestionó el silencio del mandatario frente a esta crisis. “Hasta esta hora del sábado en la noche no hay respuesta”, escribió para luego mencionar recalcar que Guillén contó, desde un inicio, con el respaldo de la presidenta de la PCM. “ La premier Mirtha Vásquez lo apoya, pero no sabemos si Pedro Castillo lo va a hacer o va a mantener al Gral. Gallardo. O va a sacar a los. O a los tres. Así no juega Perú”, agregó.

Castillo es criticado por salida de Guillén.

Otra figura quien en repetidas oportunidades se ha mostrado cercana a figuras de izquierda y que hoy cuestiona al presidente Pedro Castillo es la periodista Claudia Cisneros. Desde su cuenta de Twitter alertó al mandatario de que esta crisis podría movilizar a la población. “Si Ud., Pedro Castillo, deja ir a Avelino Guillén por mantener a Gallardo, Ud. se pone como cómplice de la corrupción y en contra del pueblo. Y el pueblo se levantará en su contra, porque si una cosa no tolera el pueblo, es un presidente corrupto. Por eso perdieron los otros”, señaló.

SALIDA DEFINITIVA

Avelino Guillén confirmó que el viernes presentó su carta de renuncia al presidente Castillo, la misma que tiene carácter de irrevocable. Según el ex ministro, el jefe de Estado prefirió evitar tratar el tema de bajas dentro de la Policía por más de dos semanas. “Mi renuncia es de carácter irrevocable. Bajo esa condición he presentado mi renuncia. He esperado durante dos semanas la respuesta del señor presidente y su silencio para mí es un indicativo muy claro y directo de que él está asumiendo una posición de respaldo al señor comandante general de la Policía Nacional. (…) Hay silencios que expresan posiciones. Lo natural es que el presidente respalde a su ministro”, expresó Guillén.

Foto: Andina.

En conversación con Epicentro, el renunciante funcionario señaló que la salida del Gral. Gallardo de la Comandancia General de la Policía Nacional era una decisión que debía ser tomada de todas maneras. Castillo le habría señalado que se encargaría de tomar una decisión en el plazo más breve posible, pero durante varios días no contó con respuesta alguna por parte de este . “Al no haber respuesta y agravarse la situación, he tenido que tomar una decisión, que no podía postergarse más”, acotó el exministro.

