Betssy Chávez sobre el incremento del sueldo mínimo y tercerización de servicios: “Quedó en stand by”

Este viernes, durante la sesión extraordinaria, fue convocado el Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) para que se reactive la comisión que compete al salario mínimo y la tercerización de servicios.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), informó que la propuesta de agenda era que el Consejo acuerde activar la Comisión Especial de Salario Mínimo para que se inicie la discusión de un incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), así como activar la Comisión Técnica de Trabajo para que empiece sus actividades revisando la regulación de la tercerización de servicios.

Jorge Larrea, secretario técnico del CNTPE, explicó que el MTPE había preparado una presentación, pero los centros sindicales habrían plantado una cuestión previa, que fue secundada por los gremios empresariales.

“En la cuestión previa, lo que ellos han solicitado es que se construya una ageda conjunta, tripartita, para las actividades del Consejo, reconociendo que estos temas son prioritarios y de interés tanto de empleadores y trabajadores”, señaló.

“Sin embargo, insistieron que por un tema formal, la agenda debía incluirse dentro de una agenda mayor con una perspectiva de más largo plazo que incluía otros temas, que no lo han señalado”, agregó.

Debido a esto, la ministra de Trabajo, Betssy Chávez mencionó en una rueda de prensa que se vio conveniente que estos temas se traten como Gobierno , con participación de los consejeros, con mesas bilaterales y que también se está planeando una agenda que se verá con los respectivos coordinadores.

“ Estos dos temas que tenían que pasar a una comisión técnica el día de hoy quedó en stand by en el escenario de la CNTPE. Entonces, lo que comuniqué es que pasemos esta reunión de la mañana a coordinadores de gremios y sindicatos para ver los temas que se van a abordar en la sesión ordinaria y vamos a empezar el debate , pero para eso es indispensable socializar esta información”, refirió.

Betssy Chávez, ministra de Trabajo y Promoción del Emple (MTPE). Foto: Ministerio de Trabajo

Por otro lado, la titular del MTPE recordó que desde el año 2018 no hay incremento del sueldo mínimo por lo que en este momento “es importante hablar de esta (...) tiene que pasar por una evaluación técnica”.

“Por la cuestión previa no se vieron estos temas en la mañana, pero no por ello los temas se van a dejar de tratar, nosotros lo vamos a debatir a nivel técnico (...) En estos momentos, no hay cifras del incremento. La reunión era para que las comisiones inicien con el debate. Lamentablemente no se pudo y como producto nos deja a nosotros, como cartera de trabajo, en el margen de nuestras prerrogativas, poder tomar la batuta, que es lo que corresponde”, remarcó.

“ Así como somos respetuosos, tomamos la batuta y dirigimos la política de empleo y de trabajo a nivel nacional y tenemos que atender las necesidades de los trabajadores y hay decisiones que se toman desde el gobierno y nosotros vamos a actuar en esa línea, siempre respetuosos del diálogo ”, indicó Chávez.

No solo está la propuesta del MTPE, sino también la del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que precisa que se trabajará en conjunto “desde el gobierno y socilizarla”.

EL AUMENTO DE LA INFORMALIDAD

Ante el aumento del sueldo mínimo, existe la posibilidad de que incremente la informalidad, pero la ministra mencionó que ha propuesto, a través del programa Formaliza Perú, identificar a los trabajadores informales a fin de integrarlos a la formalidad. S egún dijo, se trata de una iniciativa que está en elaboración y que su despacho dará a conocer en el mediano plazo.

Finalmente, Chávez dijo que la agenda conjunta -que sugirió la CNTPE- esta se vería en la agenda ordinaria, que será la próxima semana. “Lo que se acordó es que nos pasen una lista de temas prioritarios y en base a eso se construiría una agenda de trabajo”, comentó.





