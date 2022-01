Pedro Castillo exhorta a la población a estar vigilantes de sus autoridades

Fotografía de archivo del presidente de Perú, Pedro Castillo. EFE/ Paolo Aguilar

El último sábado el presidente Pedro Castillo viajó hasta la ciudad de Barranca para ser parte de una ceremonia como parte de su agenda laboral. El jefe de Estado, sigue visitando las zonas afectadas tras el derrame de petróleo de más de 10 mil barriles por parte de la empresa Repsol.

Durante su discurso, el mandatario pidió a la población estar siempre vigilante de sus autoridades y que no les den tregua a la falta de compromiso con el pueblo, ya que aseguró, su Gobierno está para servir a los más necesitados.

“Somos el gobierno no de protestas, no de problemas, sino de soluciones y por eso estamos acá”, indicó Castillo Terrones, desde el norte chico en donde se reunió con autoridades de Barranca.

Previa a esta visita, el jefe de Estado exhortó a los ciudadanos a ser vigilantes con sus autoridades locales en el tema del uso que le dan a los presupuestos designados para las obras de infraestructura.

Tras este discurso, Castillo Terrones recordó que el Gobierno central destina a los alcaldes provinciales y distritales, así como a los gobernadores regionales, un importante presupuesto económico para la ejecución de diversas obras, las cuales deben invertirse por completo en pro a la ciudadanía y no de ellos.

“Muchas veces se dan presupuestos o se establecen convenios y la gente no sabe, solamente ve en el papel que tal obra cuesta tanto y a veces no sabemos si se gastó o no”, increpó.

AVELINO GUILLÉN HABLA SOBRE PEDRO CASTILLO

Como se recuerda, el pasado viernes 29 de enero, se conoció que Avelino Guillén renunció a la cartera de ministros en el sector del Interior. Tras conocerse esta noticia, el reconocido juez brindó unas declaraciones sobre el presidente Pedro Castillo.

El exministro del Interior reveló para el portal Epicentro TV, que existe una “guerra permanente” entre los asesores del presidente Pedro Castillo, a tal punto que ha conllevado a la formación de “camarillas” y “gabinetes en la sombra”.

Avelino Guillén a Pedro Castillo: “El Perú no se puede manejar como un sindicato”

“De acuerdo a lo que yo veo, (los asesores) no aportan. Es una guerra permanente entre ellos. Los veo de vista, no los conozco. Hablan de diversas tendencias, sectores y entre ellos están en una escamaruza permanente. Es una guerra sindical en Palacio y ahora se está expresando con la denuncia contra el señor (Carlos) Jaico (secretario del Despacho Presidencial). Eso no puede continuar así, eso tiene que acabar”, expresó.

“Cuando me refiero al manejo sindical es atizar permanentemente las disputas internas, la formación de camarillas, de grupos en todo nivel y eso impide un mejor trabajo, un mejor desenvolvimiento, porque si estamos formando grupitos que nos estamos acatando permanentemente, formando gabinetes en la sombra, atizando eso, no dando estabilidad ni respaldo a sus ministros, ¿con qué motivación va a trabajar usted?”, agregó.

Según se refirió Avelino Guillén al conversar con el presidente sobre estas problemáticas internas en Palacio, le aconsejó que cambiara a su equipo de asesores, “que sepa escuchar y elegir bien”.

“El Perú no se puede manejar como un sindicato, debe olvidarse de eso, ya no estamos en campaña electoral. Tenemos enormes retos que asumir”, subrayó el extitular del Mininter.

“Al Gobierno le falta definir un rumbo, qué es lo que quieres hacer. Usted le pregunta eso al señor presidente y espera una respuesta, yo también espero una respuesta, qué es lo que buscamos”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO