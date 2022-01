Avelino Guillén: “El presidente le dijo (a Mirtha Vásquez) que estaba pensando en desplazarme a otra cartera”

Tras varias semanas de tensiones, Avelino Guillén decidió dar un paso al costado y presentar su renuncia al cargo de ministro del Interior. El ex integrante del gabinete habría tomado la decisión luego de un largo silencio por parte del presidente Pedro Castillo tras su pedido de dar de baja al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Javier Gallardo. En conversación con Epicentro, Guillén señaló que no se ha comunicado en privado con el presidente desde quincena de este mes.

“Pedí una cita para tratar asuntos urgentes del sector y le dije que estaba atento a la convocatoria, fecha y hora, pero ha habido respuesta”, dijo Guillén con relación al encuentro donde el mandatario le daría una respuesta sobre su propuesta. El tema de la baja de Fajardo lo trataron en privado, por última vez, el 14 de enero, pero volvió a comentarse durante el Consejo de Ministros. “Ya son dos semanas de evaluación y eso determinó que presentará mi renuncia”, acotó el saliente ministro.

Guillén recalcó que el jefe de Estado siempre mostraba inmediato interés en atenderlo cada vez que este solicitaba una reunión, pero esta fue la única vez que no recibió respuesta. Las coordinaciones se hacían directamente entre ambos a través de un chat de Whatsapp. La más reciente fue el sábado pasado (22 de enero), según las declaraciones del propio Avelino Guillén. “Yo no puedo estar todos los días detrás del señor presidente; además, él está perfectamente enterado del tema porque ha brindado declaraciones a diferentes medios. Ha declarado ante “Hildebrandt en sus trece”, a una cadena internacional y está enterado de este asunto”, agregó.

LA PARTICIPACIÓN DE LA PREMIER

Durante la entrevista, Guillén fue consultado sobre la participación de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, en su decisión de renuncia. Este señaló que tuvieron una última reunión, la cual había sido pactada para ser presencial, pero tras dar positivo al Covid-19, la Premier debía hacer a través de una videollamada por Zoom. “ Nosotros tuvimos varias reuniones. En las primeras me pidió que no tome ninguna decisión, que lo piense con detenimiento, pero la última vez, ante la demora ostensible de una respuesta, solo escuchó mi decisión” , agregó.

Según Guillén, la Premier conversó en repetidas oportunidades con el presidente sobre los problemas del sector Interior y que este habría mencionado la idea de asignarle otro ministerio. “Estaba pensando en desplazarme a otra cartera, al sector Justicia o algo así. Eso no es de ahora, sino de semanas. La ministra le dijo que yo no lo iba a aceptar, entonces el presidente le dijo algo así como “yo lo voy a convencer”, pero no me convocó”, narró el exministro.

Se conoce que, hasta el momento, el presidente de la República, Pedro Castillo, no ha recibido físicamente la carta de renuncia presentada y que tampoco se ha comunicado con Guillén. Se espera que el lunes a primera hora se pueda conocer una respuesta por parte del mandatario. “ Mi renuncia es de carácter irrevocable. Bajo esa condición he presentado mi renuncia. He esperado durante dos semanas la respuesta del señor presidente y su silencio para mí es un indicativo muy claro y directo de que él está asumiendo una posición de respaldo al señor comandante general de la Policía Nacional. (…) Hay silencios que expresan posiciones. Lo natural es que el presidente respalde a su ministro”, expresó Guillén.

