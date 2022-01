Roger del Águila revela por qué aceptó la conducción de Esto es Habacilar: “Escuché una voz interior”

Roger del Águila confiesa porqué regresó a América Televisión. (Foto: Composición)

El pasado lunes 24 de enero, Roger del Águila fue presentado como el conductor de Esto es Habacilar, el nuevo formato del recordado programa de Raúl Romero. Su presencia sorprendió a más de uno, ya que llevaba varios años alejado de la televisión.

Recordemos que Roger había dejado en claro en más de una oportunidad que no tenía pensado regresar a la pantalla chica, puesto que estaba concentrado en su tarea como médium sanador. Incluso, a fines de 2021, aseguró que ni siquiera tenía una propuesta por parte de América TV.

Ahora que sabemos que es el presentador de Esto es Habacilar junto a Johanna San Miguel, muchos se preguntan qué lo motivó a volver a las pantallas peruanas. Esta interrogante la respondió durante una entrevista con diario Trome.

Según contó, Roger del Águila estaba viviendo un momento de su vida en la cual se sentía bastante cómodo, por lo que le pidió a Jesús la tarea de “servir más”. Fue en ese momento que Mariana Ramírez del Villar, directora de contenidos de Pro Tv y creadora del formato, se comunicó con él después de casi 10 años.

“Para mí fue una alegría oírla, conversamos de varias cosas y finalmente me dijo: ‘Roger, dicen que te has vuelto loco, que vives en la montaña’. Respondí: ‘¿Quién dice eso?’ y contestó: ‘Los locos que aún viven en las ciudades’, y nos reímos. Cuando me dijo para hacer el programa, respondí que era el mismo de antes, pero ahora creo en Jesús y le sirvo ”, explicó.

ACEPTÓ PARA AYUDAR A LOS DEMÁS

Luego que Ramírez del Villar le explicara la dinámica del programa, que consiste en premiar a jóvenes participantes con premios de hasta 500 soles, Roger aseguró haber escuchado “una voz interior”.

“Ella me dijo la gente está sin dinero y con el canal queremos regalar dinero a la gente, entonces miré al cielo, porque estaba en un mercado, miré a la gente y escuché una voz interior que me decía ‘haz que se rían y recuerda ya no agradas a los hombres solo a Jesús’ ; y acepté ”, contó el creador de ‘El baile del chivito’.

NO LE HUYE A LAS CRÍTICAS

El regreso de Roger del Águila a América Televisión emocionó a sus fieles fanáticos, pero también enojó a otros debido a algunas actitudes que tuvo en el programa. Por ejemplo, durante el estreno fue criticado por unos comentarios presuntamente racistas hacia un concursante de Pachacamac. Además, a muchos no les agradó que rompiera un billete de 100 soles para entregárselo a los equipos que empataron.

Sobre estas críticas, el presentador contestó: “Todo fue muy rápido, pero estoy contento, un poco ya no quería este ritmo tan fuerte en mi vida; sin embargo, lo acepto, ya no agrado a los hombres, agrado a Cristo Jesús ”.

“Sabía a lo que me iba a enfrentar desde distintos planos, por otro lado yo no tengo Twitter, Facebook, TikTok, ni Onlyfans, no porque sea malo sino porque no lo necesito, solo necesito el Instagram para divulgar los mensajes y sanaciones que hago”, añadió.

Roger del Águila contó en su momento que desde hace años tiene contacto con "seres espirituales". (Foto: Instagram)

NO LE PREOCUPA EL RATING

En el gran estreno de Esto es Habacilar, el programa concurso logró 18 puntos de rating, ubicándose en el segundo lugar de los más vistos del día. Sin embargo, con el pasar de los días el rating fue perdiendo varios puntos. ¿Qué pasó?

A través de las redes sociales, los cibernautas mostraron su fastidio con la nueva versión de Habacilar, ya que consideraban que el popular ‘Cara de Haba’ era el conductor que le daba vida y alegría al programa; además que en esta nueva versión contrataron como modelos a integrantes de Esto es Guerra.

Al respecto, Roger del Águila asegura que no está pendiente de los números, ni sobre el qué dirán. “ Eso es estrés para los productores, yo trato de hacerlos reír. He cambiado mucho, pero a la vez sigo siendo el mismo niño de siempre”, sostuvo.

SEGUIR LEYENDO: