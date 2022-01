Melissa Paredes y Anthony Aranda aparecen en el Instagram de Camilo: Mira su singular video

Melissa Paredes y Anthony Aranda se lucieron en la cuenta oficial del cantante colombiano. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes y Anthony Aranda ya no ocultan su amor en redes sociales. La pareja se grabó bailando una canción de Camilo, sin imaginar que el cantante colombiano terminaría por compartir el clip en sus plataformas.

Todo inició cuando la exconductora de América Hoy se grabó bailando la canción “Buenos días” en compañía de ‘El Activador’. Recordemos que desde que hicieron pública su relación amorosa, no han dejado de subir contenido a sus redes.

En este caso, el video fue subido a TikTok y actualmente cuenta con más de 2 millones de reproducciones, aunque los comentarios están desactivados debido a que la modelo no desea críticas hacia ella o hacia su nueva pareja, con quien fue ampayada en el 2021 cuando todavía estaba casada con Rodrigo Cuba.

Al parecer, al intérprete de “Índigo” le gustó tanto que decidió compartirlo en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 25 millones de seguidores. Cabe resaltar que también publicó otros videos virales con su canción.

Melissa Paredes y Anthony Aranda aparecen en el Instagram de Camilo.

MELISSA PAREDES SE EMOCIONA

Al notar que su baile había sido compartido en las redes de Camilo, Melissa Paredes no pudo ocultar su felicidad y grabó la pantalla de su celular para presumir en su plataforma que el intérprete de “Vida de rico” la había notado.

“Bebé, ¿viste? @anthonyarandab”, escribió para hacerle saber la noticia a su actual pareja. El exbailarín de Reinas del Show replicó casi al instante: “Qué bonito bebé, qué linda sales”.

Melissa Paredes reacciona al video compartido de Camilo. (Foto: Instagram)

Anthony Aranda le responde a Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

YA SON COMO FAMILIA

El programa Amor y Fuego difundió imágenes de Melissa Paredes y Anthony Aranda junto a la hija de Rodrigo Cuba, exesposo de la modelo. Los tres lucen como una familia, incluso el bailarín pasea con la menor de su mano.

Esta no es la primera vez que el bailarín sale junto a la modelo y su pequeña, pues ya en anteriores ocasiones se los ha podido ver disfrutando de la piscina y la playa juntos, por lo que la niña sabe perfectamente quién es el ‘Activador’.

Cabe resaltar que el ‘Gato’ Cuba también ha salido con su nueva pareja Ale Venturo, quien también es mamá, en compañía de su hija. Las pequeñas ya se conocen y hasta juegan juntas.

Ya es considerado de la familia. Anthony Aranda fue captado caminando de la mano junto a la hija de Melissa Paredes.

MELISSA PAREDES TENDRÍA PROGRAMA PROPIO

Luego que Giovanna Valcárcel confirmara que Mujeres al Mando ha sido cancelado y saldrá del aire el 25 de febrero, mucho se ha rumoreado sobre el programa que ocuparía ese horario en la mañana. Todo parece indicar que Melissa Paredes tendría su programa propio.

Estas especulaciones iniciaron porque Giovanna dijo en sus redes sociales que era muy “sospechoso” que Melissa no esté en el programa luego que se anunciara que Mujeres al Mando no va más. Recordemos que la modelo se desempeñó como conductora por una semana y, de manera inesperada, no volvió más. ¿Será que estaba en fase de prueba para su próximo programa?

“ ¿Melissa, es verdad que a partir del 25 (de febrero) tendrás programa propio? ”, le preguntó Valcárcel mediante sus redes sociales, a lo que Melissa contestó nerviosa desde su plataforma: “Aquí estoy Giovanita, presente. Escúchame, nada de sospechoso, no me tires la pelota que no cabeceo. Escúchame, este... mandame un saludito ya que estás en la radio”.

SEGUIR LEYENDO: