Ethel Pozo da pistas sobre el reemplazo de Melissa Paredes en América Hoy: “Una sensible no puede estar”

Ethel Pozo brindó pistas sobre la nueva conductora de América Hoy. (Foto: Composición)

Este lunes 31 de enero, América Hoy regresa con varias sorpresas, entre ellas el reemplazo de Melissa Paredes en la conducción. Ethel Pozo dio pistas sobre la nueva presentadora del magazine de América Televisión, que hasta ahora sigue siendo todo un secreto.

En entrevista con el programa Estás en Todas, la hija de Gisela Valcárcel contó la gran emoción que siente por regresar a las pantallas peruanas luego de unas merecidas vacaciones en el estado de Colorado, en Estados Unidos.

“¡Estamos a dos días no más! Tan esperado por los televidentes que nos han seguido. Estamos demasiado emocionados, queremos que ya sea lunes”, comentó con una gran sonrisa en el rostro, la cual resaltó más que nunca debido a su piel bronceada.

Tras ello, ‘Choca’ Mandros le preguntó si ya sabía sobre quién será la nueva conductora del programa, a lo que Ethel respondió: “No puedo mentir, yo ya sé. Edson (Dávila) y Janet (Barboza) me tienen locos con el WhatsApp preguntándome quién es. Es el secreto mejor guardado”.

PISTAS SOBRE LA NUEVA CONDUCTORA

Aunque Ethel Pozo aseguró que no podía decir mucho sobre el reemplazo de Melissa Paredes debido a órdenes de su productor Armando Tafur, sí brindó algunos detalles sobre la personalidad de la nueva presentadora de América Hoy.

“Es una chica linda… Sí, es más joven”, comentó la hija de la ‘Señito’. Cuando le preguntaron si era “suavecita” o si le gusta “meter cizaña”, Pozo dejó en claro que la presentadora era muy diferente a ella y a Janet Barboza, ya que la idea del productor es contar con tres mujeres completamente distintas.

“Para estar en el programa tener correa ancha es una condición de las más importante. No quiero decir que tiene calle, pero sí correa ancha. Una sensible ya no podría estar. Va a sumar mucho ”, puntualizó Ethel Pozo.

Asimismo, reveló que este nuevo ingreso estará muy cerca de ella, ya que compartirán camerino y hasta baño. “Vamos a ver cómo nos vamos a llevar, vamos a compartir intimidades. Espero que sea una buena compañera”, sostuvo.

Ethel Pozo se conectó con Estás en Todas para conversar sobre el regreso de América Hoy.

USUARIOS YA ESPECULAN

GV Producciones, productora de Gisela Valcárcel que está a cargo de América Hoy, compartió en sus redes sociales la primera imagen de la nueva presentadora del magazine conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza.

Aunque en la fotografía solo se logra ver las piernas y el brazo izquierdo de la nueva figura de América TV, los internautas sospechan que se trata de Karen Dejo, Tilsa Lozano, Jazmín Pinedo o Brunella Horna.

Primera imagen de la nueva conductora de América Hoy. (Foto: GV Producciones)

JANET BARBOZA NO QUIERE OTRA MISS COMO COMPAÑERA

En entrevista exclusiva con Infobae, Janet Barboza dejó en claro que no quiere otra Miss Perú en la conducción de América Hoy porque “trae muchos problemas”. Además, la popular ‘Rulitos’ aprovechó para arremeter contra Melissa Paredes, su excompañera.

“Siento que la Melissa Paredes que nos acompañó en América Hoy, fue una Melissa Paredes que fue creada, fue una Melissa que estaba haciendo un personaje que goza de un matrimonio feliz y al final me di cuenta que era más la Melissa de Bienvenida la tarde del Pelotón. Es la Melissa que veo hoy en día. Yo siento que no terminé de conocerla”, comentó la conductora.

Sobre las expectativas de la nueva conductora, Barboza señaló: “Espero que nos sume y hable con la verdad, hemos visto muchas mentira al final de América Hoy, hemos visto muchas mentiras que las seguimos escuchando”.

