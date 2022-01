Edison Flores tras su golazo en el triunfo de Perú vs. Colombia: “Convertí el coraje en alegría”

Edison Flores lleva 14 goles con la selección peruana.

Edison Flores apareció para darle el triunfo a la selección peruana en condición de visita sobre Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022. El popular ‘Orejitas’, que había sido muy críticado por su convocatoria, silenció el estadio Metropolitano Roberto Meléndez con un golazo de zurda. Después del partido, mandó un mensaje para todos los detractores e hinchas de la ‘bicolor’.

“Estoy muy contento por los compañeros, por la alegría que se siente en el grupo. La verdad se ha trabajado mucho desde diciembre y creo que fue parte de lo que se viene realizando junto con el comando técnico para poder sacar los tres puntos y obviamente tener el objetivo intacto”, fueron las primeras palabras del futbolista nacional en conferencia de prensa.

La presencia de Edison Flores en la lista de convocados para esta jornada doble no cayó bien por su rendimiento en los últimos meses. Asimismo, en las últimas horas cuando se anunció la nómina de jugadores que iban a ser utilizados para el duelo ante la selección colombiana tampoco fue bien visto. Muchos preferían la inclusión de Gabriel Costa, que venía de ser campeón con Colo Colo.

“Significa mucho para mi, para mi familia, para el equipo, para el Perú, para la gente que no creía en mi, para los que creen en la selección y que obviamente estaba muy dividida. Pero bueno como me dijo una persona, convertí el coraje en alegría . Se pudo ganar este partido super importante que creo que es vital para los sueños que tenemos”, fue lo que declaró sobre su gol.

Con este resultado, el conjunto nacional se ubica en la cuarta casilla solo por detrás de Ecuador, Argentina y Brasil. Superó a Uruguay que ganó a Paraguay en condición de visita y tiene 19 unidades. Por otro lado, dejó a Colombia en la sexta posición.

Edison Flores celebra triunfo peruano ante Colombia

SU OPINIÓN DEL PARTIDO

La ‘blanquirroja’ se vio superada a lo largo de todo el partido. Colombia no dejó imponer su fútbol a los dirigidos de Ricardo Gareca, quienes en muchas ocasiones quedaron expuestos en defensa. Los de Reinaldo Rueda no pudieron abrir el marcador como en sus últimos cinco compromisos donde no habían marcado un gol.

“Fue un partido como lo esperabamos con un Colombia que fue hacia adelante y tuvo quizas el control del balón, pero nosotros supimos estar siempre juntos y que no nos hagan gol. Es un paso importante para lo queremos, nos pone en una buena posición, sin embargo esto sigue. Tenemos un partido importante el martes de nada sirve si no damos todo. Este equipo se ha hecho fuerte y se seguirá haciendo fuerte”, sostuvo.

Edison Flores en conferencia de Prensa tras triunfo de Perú ante Colombia | VIDEO: América Tv

