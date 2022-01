Mimy Succar sobre su rol en ‘Perú tiene talento’: “Soy un jurado buena gente”

Mimy Succar se presentó en Mujeres Al Mando para contar detalles de Perú Tiene Talento. (Foto: Captura)

Mimy Succar, cuyo nombre de nacimiento es Mimy Tayrako Sakaguchi, es una gran cantante. Ella es peruana de ascendencia japonesa, pero hace más de 30 años decidió emigrar hacía los Estados Unidos en busca de un mejor futuro para su familia junto a su esposo Antonio Succar, y sus tres hijos: Tony, Claudia y Bryan.

Mimy Succar hace una pausa para charlar con Infobae Perú sobre sus expectativas en esta primera experiencia en televisión.

A horas del primer programa de “Perú tiene talento”, ¿qué nos podría decir sobre su primera experiencia en televisión?

La noticia fue algo increíble porque la verdad yo nunca he hecho televisión y estaba algo preocupada, ya que iba a estar con los grandes como Ricardo Morán, Gianela Neyra, Renzo Schuler y Mathias Brivio, quienes son gente de experiencia. La productora me dijo: “Mimy no te preocupes, que tú tienes algo que no se adquiere en la universidad, es algo que ha nacido contigo, un ángel que traspasa las pantallas y lo vas a hacer muy bien”. Así que fue una experiencia muy linda al lado de compañeros excelentes, que han tenido mucha paciencia y aprendí de ellos. Estoy muy feliz de poder participar en este programa porque es un formato que une a toda la familia. Además, que es un programa muy versátil ya que tiene música, baile, acrobacia, bien mezclado y un orgullo para los peruanos que tenemos tanto talento dándose a conocer a nivel nacional.

¿Cómo es el personaje de Mimy Succar en el rol de jurado de “Perú tiene talento”?

Yo soy un jurado buena gente porque así cómo tú viste a Tony Succar que nos cuesta mucho de repente decir no. Decirle al participante todavía te falta, es muy difícil para nosotros. En realidad aprendí mucho con Ricardo, ya que él me dice: “Mimy no podemos darle una esperanza a una persona que todavía no se ha preparado”, y en verdad tiene razón, puesto que, esa persona tiene que seguir creyendo en él y preparar mejor su número porque yo estoy segura que de aquí para adelante todos los años vamos a tener “Perú tiene talento”.

¿Considera que un artista completo debe tener voz, baile y buen manejo escénico?

Así es, tiene que ser completo. Sobre todo nosotros le decimos a los participantes que estén tranquilos y disfruten al momento. Cuando tú estás en el escenario y disfrutas, eso transmites al público. Va a ser un programa con bastante audiencia y estamos emocionados porque este sábado es el primer programa.

¿Ya conoció a su nieta, la hija de Tony Succar?

Sí, ya la conocí. Está hermosa, es una japonesa guajira porque la mamá es cubana. La bebé ha salido bien japonesa y Tony está feliz. A él siempre le han gustado las criaturas porque a mis otras nietas, Tony era bien cariñoso. Para ellas su artista favorito es Tony Succar ¿no? Ellas donde van hablan de su tío. Él le pone a su bebé su música clásica durante cuatro horas porque quiere que sea una genio musical. Pienso que la niña va a ser una gran artista. Estamos muy felices, yo ya tengo cuatro nietos.

Finalmente, ¿Qué aspiran como familia lograr para este 2022?

En este 2022 tenemos el lanzamiento del primer álbum. Espero que a la gente le guste mi participación de “Perú tiene talento” y estoy apta que de aquí me salga más contratos porque me ha encantado la televisión. Yo creo que este 2022 va a ser el año de la familia Succar.