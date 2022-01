Qué significa soñar que me disparan - significado de los sueños

Sigmund Freud sostenía que los sueños existen para satisfacer los deseos que cada persona tiene.

Significado de los sueños. Para el psicoanalista austriaco Sigmund Freud, se tratan de expresiones pertenecientes al mundo subconsciente, siendo la motivación de esta actividad onírica el cumplimiento de los instintos y deseos que no se han visto satisfechos en el día. Cabe precisar que cada persona tiene un esquema activo diferente, las interpretaciones no suelen ser las mismas para todos, pero algunas características permiten que se elaboren conceptos referenciales.

En muchas ocasiones no recordamos lo que hemos soñado o todos los detalles de los mismos cuando despertamos. Dependiendo del sueño que hemos tenido, nos despertará la curiosidad de su significado y cómo podría estar asociado a cierto aspecto de nuestra vida.

Entre los sueños más comunes se encuentran los embarazos, pérdida de los dientes, soñar con ratas, casarse con una expareja, que volamos o tenemos otro poder, vernos con una edad avanzada, que perdemos o recibimos dinero, entre otros.

Ahora, hay un sueño que en una primera impresión podría significar algo negativo, pero nos permite revisar y analizar aquellos aspectos que nos han marcado en el pasado y que podemos remediar a tiempo para que no interfieran en el futuro venidero.

Los sueños dependen de las experiencias vividas por cada uno de nosotros.

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR QUE ME DISPARAN?

Su interpretación dependerá mucho del contexto en el que se ha llevado. Claramente, conoceremos más detalles si es que recuerdas gran parte del sueño. Estos escenarios pueden ser que has recibido un impacto por parte de un tercero, a causa de un accidente, entre otros.

Pero, ¿qué significa tener este tipo de sueños? Citando nuevamente a Freud, todo sueño puede ser interpretado, ya que posee un mensaje de nuestro subconsciente. Debes tomar en cuenta qué elementos, lugares, personas y momentos has vivido, además de considerar el peso en importancia que estos tienen en tu vida.

Una interpretación genérica es la del autocastigo. Sí, este término puede ser muy agresivo para el que lo lea, pero tiene una suerte de conexión con lo que hemos vivido en ese sueño. El soñar que nos disparan puede significar que nosotros mismos estamos siendo verdugos de decisiones que hemos tomado o arrepentimientos.

A su vez, por tu mente pasaría la afirmación de que mereces lo malo que estás viviendo o has vivido en determinado momento. Si te has equivocado, has causado daño a otras personas o has obrado maliciosamente, es momento de seguir adelante. El auto perdón y reconocer los actos que hemos hecho nos permitirán desvincularnos de esos pensamientos que, aunque no les damos importancia, podrían causar un impacto en actos futuros.

Algunos expertos recomiendan a las personas que, cuando tengan este tipo de sueños, y se recuerden el mayor número de detalles, se debe hacer lo siguiente para concretar una interpretación.

Para analizarlo, necesitamos anotar lo que hemos visto y escuchado en el sueño. Puedes apoyarte de una agenda o las notas de tu celular. Escribe lo soñado a penas te levantes, porque con el pasar de las horas, iremos perdiendo información.

Es importante apuntar cómo nos hemos sentido durante el sueño, si este nos causo alegría, miedo, tristeza, temor, entre otros.

Una vez que hemos cumplido con la primera parte del proceso, vamos a realizarnos las siguientes preguntas: ¿quién hablaba en el sueño?, ¿a qué me estaba enfrentando?, ¿qué fue lo último que pasó?, ¿cómo me sentí al despertar y recordar lo que soñé?, etc.

Esto no solo nos permitirá llevar un orden de lo que ocurrió en nuestro tiempo de descanso, sino que tendremos más información para analizar cada momento del mismo.

Cabe indicar que la interpretación de los sueños no son determinantes, ya que pueden ser variables para cada individuo. Solo nos apoya como guía para comprender lo que hemos vivido en ese estado de descanso.

