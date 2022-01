Leonard León a Karla Tarazona tras confesar que fue taxista: “No necesito una cámara para demostrar que trabajo”

Leonard León responde a Karla Tarazona en redes. (Foto: Instagram)

Una pelea de nunca acabar. Una vez más, Leonard León utilizó sus redes sociales para arremeter contra su expareja Karla Tarazona, quien lo acusa de no pagar la manutención de sus dos hijos en común, cuya deuda asciende a los 50 mil soles. ¿Ahora que dijo el cumbiambero?

Luego de que Leonard Leon mandara a “acabar la secundaria” a la presentadora de D’ Mañana y la acusara de utilizar a sus hijos para figurar en televisión, Karla Tarazona lo tildó de “maltratador de mujeres” y de no querer pagar su deuda con la excusa de no tener presentaciones musicales debido a la pandemia.

“Yo les doy el 200% a mis hijos porque si espero lo que tú das, esos niños no tendrían educación y vida que yo tal vez no tuve, pero que yo sí se las puedo dar porque no ando en las esquinas lloriqueando que soy artista y que no puedo trabajar porque esta ignorante busca soluciones”, escribió la conductora en redes.

Ante ello, Leonard León utilizó el mismo medio para defenderse y para dejar en claro que, pese a no tener trabajo como cantante, ganó dinero durante la pandemia como taxista de aplicativo, algo que nadie sabía porque jamás lo quiso hacer público.

“Señora, para su información todo este tiempo de pandemia hice mi taxi, vendí muchas cosas para subsistir, y no me da vergüenza decirlo. Esto es real. No necesito una cámara para demostrar lo trabajador que soy como tú comprenderás jajajaja , que te dura solo 3 días para las cámaras”, fue su mensaje en Instagram.

Para demostrar que sí trabajó como taxista, Leonard León publicó su perfil de taxista en Beat, donde se aprecia que tiene una calificación de 5 estrellas de las 46 calificaciones que le dieron sus pasajeros.

“Manipulador, maltratador, etc. No sé que cosas más dices, creo que te estás describiendo, solita te pintas de cuerpo entero con tus insultos. Ahora ya utilizaste estos problemas para marqueterte y mencionar una marca. Sé que todo este lío te conviene”, añadió.

Leonard León arremete contra Karla Tarazona. (Foto: Instagram)

ESPOSO DE KARLA TARAZONA LA DEFIENDE

En medio de este enfrentamiento, Rafael Fernandez encaró a Leonard León por minimizar a Karla Tarazona al decir que no ha terminado sus estudios como para ser una emprendedora. Incluso, le aconsejó que terminara su carrera de una vez por todas.

“¿Quién dijo que se necesita estudiar para poder emprender? Ella solo necesito que yo le diga confío en ti para que sea una perfecta jefa de Marketing. Gracias a ella, Eggtreme se posicionó como una marca y sin tanto libro de por medio logró lo que otros no logran”, escribió Rafael Fernández, refiriéndose a su empresa.

Karla Tarazona agradece a su esposo por apoyarla. (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ KARLA TARAZONA Y LEONARD LEÓN TERMINARON?

Leonard León y Karla Tarazona se casaron en el 2008. Tuvieron su primer hijo en el 2010 y a fines del 2011 ya esperaban a su segundo pequeño, pero fue allí cuando empezaron los problemas.

Según contó la presentadora, la relación ya iba mal, pero decidió ponerle punto final cuando el cantante acabó en la comisaría por quedarse dormido a bordo de su vehículo debido a su estado de ebriedad. Todo esto cuando ella tenía cinco meses de embarazo y lo esperaba angustiada en casa.

Dos años después de haberse divorciado, Tarazona reveló haber sufrido maltratos por parte de su expareja. “Cuando estaba embarazada de Alesandro, mi segundo bebé, hubo un incidente donde él me pateó. Mi mamá estaba ahí y se metió a defenderme”, dijo para Hola a Todos.

