El niño que donó sus ahorros a los bomberos de su cuidad y se llevó el aplauso en redes sociales

Isidro Castro donó su alcancía con dinero a bomberos de Nuevo León, México. Composición Infobae.

Gestos humanos en tiempos complicados en donde se pregunta si hay humanidad en la sociedad, a veces son necesarios. Este es el caso de Isidro Cristo, un niño de la región de Nuevo León, de México. A su corta edad, en agosto del 2021, ha tomado una decisión que quizá un adulto no lograría reaccionar, o aquellos que caen en la arrogancia por su seguridad: Isidro entregó su alcancía llena de monedas, que eran sus ahorros, a un equipo de bomberos de su localidad.

Esta historia se hizo viral en las redes sociales, precisamente en Twitter y Facebook, donde la cuenta oficial de Bomberos de Nuevo León, compartieron en sus redes la conmovedora historia del niño. “¡Otra historia conmovedora! Momentos así nos llegan al alma. Muchas gracias al ciudadano ejemplar Isidro Cristo, por su valiosa generosidad al entregarnos una alcancía con sus ahorros ”, se lee en el tuit de la institución junto a dos fotografías del niño con los bomberos.

Hace unas semanas, una niña también se acercó a un local de bomberos para brindarles una donación. Esta vez ocurrió en Monterrey.

Donación conmovedora en Nuevo León, México. Captura de imagen.

Asimismo, Alejandro Zuñiga, director de operaciones de la compañía de Nuevo León dijo a través de sus redes sociales que el pequeño Isidro Cristo se ganó “nuestro respeto y admiración.

Sobre el caso de la niña, Zúñiga indicó para ABC Noticias que no se le hizo extraño que la mujer y ella acudieran a las instalaciones ya que siempre han tenido visitas de ese tipo en donde niñas y niños quieren conocer las instalaciones y tomarse fotos con los bomberos y el equipo de rescate.

Ellos decidieron recompensar a la menor para entregarle un donativo por su contribución con los bomberos. “Yo estaba en la recepción y por coincidencia yo recibí a la señora y a la niña que venían entrando, pero como teníamos también el tema de la pandemia de COVID-19 nos estábamos cuidando más en cuestión de las visitas. Me acerqué a la señora les pregunté en qué le podíamos servir y me dijo que la niña, su hija, quería hablar con uno de los bomberos y me entregó la alcancía ”, indicó el bombero al medio.

¿CÓMO SER BOMBERO VOLUNTARIO EN PERÚ?

Estos son algunos de los documentos que debes tener en tu poder para poder gestionar tu admisión y aceptación en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

- En caso seas menor de edad tendrás que presentar una autorización notarial.

- Ficha única de postulante.

- Declaración jurada de antecedentes penales o policiales.

- Constancia de estudios y/o trabajo.

- No poseer una educación menor a tercer grado de secundaria.

- Certificado domiciliario.

- Copia de tu partida de nacimiento y DNI.

También hay una nueva aplicación llamadas Bomberos 116. Esta aplicación de Bomberos Voluntarios del Perú que permite comunicarse con la Central de Emergencias de su Localidad a nivel nacional 116. Luego de realizar el registro, podrás llamar y/o reportar las emergencias online con ayuda del geolocalizador.

Para llamar y reportar emergencias puedes descargar la aplicación de los Bomberos, que está disponible en Google Play y App Store.

