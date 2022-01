Yo soy, Grandes Batalla: Imitador de Bad Bunny paró su presentación y recibió críticas del jurado

Imitador de Bad Bunny tuvo problemas en su presentación y casi le cuesta la expulsión de Yo Soy. (Foto: Captura de Tv)

Yo soy, Grandes Batallas entra en su recta final y busca a los mejores imitadores, por lo que el jurado se encuentra más exigente que nunca. Sin embargo, un hecho insólito se vivió este martes 25 de enero durante los conciertos en vivo.

Cuando el imitador de Bad Bunny se encontraba en el escenario interpretando el tema ‘Dakiti’, un fallo de la producción en los tiempos de la pista musical provocaron que el artista tome la decisión de parar su presentación.

“ Un ratito, ¿puedo parar ahí? Lo que pasa es que la pista lo han soltado muy adelante y no he podido entrar a tiempo ”, comentó Daniel Córdova, sorprendiendo al jurado que se encontraba evaluándolo.

“Es que así no se puede porque la pisto lo han soltado adelante y no puedo entrar a tiempo, es imposible. Eso tiene un tiempo y en el intro yo tengo que entrar como es, pero lo han soltado un poco más adelante”, añadió.

Las palabras del imitador de Bad Bunny fueron duramente cuestionadas por Mauri Stern, quien le señaló que un verdadero artista por más problemas técnicos que presente nunca para su presentación y sigue entreteniendo al público.

“ Está bien se entiende, pero tú nunca pares, nunca pares, y cuando te cortan ahí hablas. Nunca paras. Se lo digo a Bad Bunny, a Yuri, a quién sea, tú no paras nunca, un artista imitador o profesional, no se para, nunca”, precisó el cantante mexicano.

Asimismo, los otros miembros del jurado estuvieron de acuerdo con Mauri y resaltaron que lo que hizo en el escenario podía costarle ser eliminado del programa. “Es una regla de artista, puede ser Marc Anthony, quien sea, el artista no para, no paras y sigues para adelante”, indicó.

Yo soy, Grandes batallas: Bud Bunny culpa a la producción por impase con su pista y jurado le dice que no debió parar de cantar.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD

Pese a que su presentación no fue del agrado del jurado, el imitador de Bad Bunny tendrá una nueva oportunidad de mostrar su talento este miércoles 26 de enero en Yo soy, Grandes Batallas, esto debido a que la imitadora de Yuri tampoco convenció al jurado y no le dieron los votos que necesitaba para quedarse.

“Esta versión de Yuri no te ha ayudado, no ha salido la imitación pura, no sé, no la hemos visto”, le dijo Katia Palma a la imitador de Yuri, quien tenía más probabilidades de ser eliminado del programa.

Asimismo, la actriz señaló que Bad Bunny empezó bien su presentación y tenía una clara ventaja en la batalla, pero lamentablemente todo se vio opacado por el percance que tuvo en el escenario.

“ Bad Bunny con todo lo que ha pasado tenía una oportunidad, una ventaja, pero con esto que ha pasado no sé. Un artista nunca deja el escenario y menos hecha la culpa a tercero, después te peleas, pero se resuelve en el escenario”, añadió.

