Toque de queda se levanta en Perú luego de 22 meses y tres gobiernos: las restricciones que dejó la pandemia

Desde mañana jueves 27 de enero quedará suspendido el toque de queda en el Perú, tras evaluarse la situación epidemiológica en el país en los últimos días, anunció hoy el ministro de Salud, Hernando Cevallos. Así quedó establecido en el decreto supremo aprobado en la sesión del Consejo de Ministros del miércoles 26.

“Se suspende el toque de queda que existía hasta ahora de 00.00 horas hasta las 04.00 horas. Esto queda anulado, por tanto no hay más toque de queda en nuestro país. Esto es a partir de que sale en vigencia el decreto supremo, es el día de mañana”, recalcó en canal N.

Recordemos que ya son 22 meses desde que se dictó el primer toque de queda. El 6 de marzo del 2020 se informó que se había identificado el primer caso de coronavirus en Perú. Se trataba de un joven de 25 años que había viajado en Francia, España y República Checa. El gobierno, en ese entonces a cargo de Martín Vizcarra, tuvo que tomar acciones drásticas y el 15 de marzo decretó estado de emergencia y aislamiento social obligatorio (toque de queda) en determinados horarios.

De esta manera las clases presenciales se suspendían hasta nuevo aviso y varias empresas cerraron sus puertas, quedando solo los negocios de primera necesidad. El objetivo era evitar la propagación del virus. Sin embargo, estas restricciones fueron menguando la economía de las empresas, y por consiguiente de los trabajadores. Para contrarrestar dicha situación se aplicaron distintos bonos.

Según del Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, las excepciones durante el toque de queda son:

- Abastecimiento de servicios

- Salud

- Medicinas

- Continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica y gas

- Combustibles

- Telecomunicaciones

- Limpieza y recojo de residuos sólidos

- Servicios funerarios

- Transporte de carga, mercancías y actividades conexas

- Prensa

El primer toque de queda se aplicó entre las 8 p.m. hasta las 5 a.m. en todo el país. Pero ante el aumento de casos, el 26 de marzo se amplió el horario entre las 6 p.m. y las 5 a.m. Con el paso del tiempo tuvo varios cambios. Algunos domingos se decretó que todo el día sea toque de queda. Y en Semana Santa de del 2020 se decretaron cuatro días de inmovilización.

Así, el toque de queda fue variando horarios, pero nunca se levantó. El gobierno de Francisco Sagasti continuó con esta medida y lo que se hizo fue aplicarlo de acuerdo al nivel de contagios en cada ciudad.

Lo mismo se vio en los siete primeros meses del mandato de Pedro Castillo. Aunque en un momento llegó a ser de apenas dos horas (2 a.m. a 4 a.m.), con la llegada de la tercera ola, la inmovilización aumentó de 11 p.m. a 4 a.m. Actualmente se encuentra en 12 a.m. a 4 a.m.

MOTIVOS PARA LEVANTAR EL TOQUE DE QUEDA

Indicó que si no hay mayor letalidad es porque tenemos una gran cantidad de la ciudadanía vacunada, sino esto sería muchísimo más complicado, pero los contagios siguen aumentando. Entonces, ¿qué va a frenar que no se sigan disparando los contagios? Primero las medidas anunciadas, doble mascarilla, distanciamiento social, evitar aglomeraciones excesivas, pero sobre todo la aplicación de las vacunas, en particular de la dosis de refuerzo.

El ministro precisó que el incremento de contagios que se viene desarrollando en nuestro país nos hace poner frente a la necesidad de manejar esto con la objetividad necesaria. “Si cerramos la criuculación de personas temrpano, qué genera esto cuando tenemos más de 400 mil contagios semanales. Lo que va a generar es aglomeración par volver a la casa del trabajo. Por eso se ha tomado esta decisión de manera responsable. Mantener el toque de queda no va a modificar sustancialmente el incremento de contagios, pero queremos evitar las aglomeraciones, y tampoco golpear la economía”, refirió.

En efecto, en los últimos días diferentes gremios de restaurantes y otros comercios alzaron su voz de protesta para eliminar el toque de queda. Cevallos dijo que entienden las urgencias y presiones económicas, pero eso debe ser puesto sobre la mesa evaluando la salud de la población.

REUNIONES SOCIALES

El ministro dejó en claro que no se ha modificado la prohibición de las reuniones sociales y las aglomeraciones de gente. Eso sigue vigente. “No es que se termine el toque de queda para que hayan fiestas de ninguna manera. El Decreto Supremo marca una serie de normas y restricciones que no está modificadas. Lo que está modificado es el toque de queda para que la gente pueda volver a su casa y no haya una restricción mayor”.

Remarcó que no quiere decir que las fiestas, reuniones sociales y aglomeraciones estén permitidas, por el contrario, continúan prohibidas. Señaló que las discotecas pueden funcionar, cuidando mucho el distanciamiento, con personas que tengan las dosis de refuerzo y evitando las aglomeraciones.

