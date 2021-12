Dina Boluarte sobre ascensos en las FF.AA.: “Según la Constitución, los ascensos corresponden al presidente, quien tiene a bien coordinar con su secretario”

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que el presidente Pedro Castillo tiene la facultad de realizar nombramientos en las Fuerzas Armadas y de coordinar ese tema con su secretario general.

Sus declaraciones se dieron al ser consultada sobre los chats revelados por el diario El Comercio que muestran que el jefe del Estado pidió al excomandante general del Ejército José Vizcarra, que coordine el tema de los ascensos con su entonces secretario general, Bruno Pacheco.

“Según la Constitución, los ascensos corresponden al presidente, el presidente dentro de su investidura tiene a bien coordinar con su secretario y con los comandantes para ver el tema de los ascensos, la Constitución ampara al presidente”, aseveró a los medios desde Villa El Salvador.

En uno de los mensajes enviados por el mandatario a Vizcarra se lee: “Le pido conversar con Bruno para unos temas urgentes”. La fecha del mensaje es jueves 30 de septiembre a las 3:42 p.m.

La respuesta de Vizcarra al jefe de Estado fue la siguiente: “Estoy a punto de partir en avión de una multilateral que asistí en Brasil. Llego a las 21 horas, llegando a Lima me comunico con él. Un abrazo”.

En otro de los mensajes de Vizcarra a Castillo se advierten sobre las interferencias que existirían en los ascensos de las Fuerzas Armadas:

“Existe mucha interferencia de distintas clases e intereses de por medio, pero yo estoy tratando de ser lo más institucional posible para crear una línea de mando sólida y fuerte en valores, que esté en condiciones de afrontar cualquier problema que atente a nuestra nación. Confíe en su Ejército, que su Ejército confía en usted. Espero poder hablar con usted”.

DINA BOLUARTE SOBRE PROYECTO DE LEY UNIVERSITARIA

La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, consideró que el proyecto de ley de la Comisión de Educación que daría nuevas oportunidades a universidades no licenciadas por la Sunedu, tendría que estar pensado en beneficiar los alumnos que se quedaron sin estudiar y no en las universidades que ya tuvieron sus oportunidades para lograr su licenciamiento y no lo hicieron.

“No he leído el proyecto de ley que se ha presentado, sin embargo, miro más allá del proyecto de ley. Los alumnos que han quedado varados en estas universidades son miles. (...) Unos han migrado a otras universidades, otros no, porque no tenían condiciones económicas, por eso la preocupación”, señaló a la prensa.

Además, mencionó que tendría que repensarse el proyecto de ley y no dar oportunidades a universidades que ya las tuvieron.

“Si las universidades han tenido la oportunidad de ponerse a un buen nivel académico exigido por la Sunedu y no lo han hecho, creo que este proyecto de ley tendría que repensarse”, agregó Boluarte.

PRESIDENTA DEL CONGRESO TENDRÍA QUE DAR PASO AL COSTADO

Por otro lado, Boluarte, dijo que de ser cierta la versión de que la titular del Congreso, María del Carmen Alva, pidió un pronunciamiento contra el Gobierno en España, tendría que dar un paso al costado.

“De haberse dado el caso, la presidenta del Congreso tendría que dar un paso al costado porque no nos representaría una persona que sale del país con dinero del Estado para generar inestabilidad a un gobierno democráticamente elegido”, declaró.

“De ser cierta la versión, sería muy lamentable”, afirmó.

Asimismo, recordó que, de acuerdo con la Constitución, el ascenso en las Fuerzas Armadas es un tema que corresponde al jefe del Estado.

PROYECTO CON NUMEROSOS ERRORES

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) solicitó al Congreso de la República organizar un debate abierto, a fin de considerar opiniones técnicas jurídicas, ante la posibilidad de que apruebe una ley que daría nuevas oportunidades a universidades no licenciadas.

A través de un comunicado, la Sunedu informa que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso estaría a punto de aprobar dos dictámenes sobre proyectos de ley; uno que buscaría dar nuevas oportunidades a universidades no licenciadas, y otro que modificaría la conformación del consejo directivo de la Sunedu.

En la discusión de estos proyectos, señala la nota, “no se ha tomado en cuenta las opiniones técnico-jurídicas de la Sunedu, que defiende la imparcialidad y autonomía que todo organismo técnico especializado debe mantener por su rol de garante de un servicio público esencial, como es la educación universitaria peruana”.

Indica que los textos sustitutorios de los proyectos de ley adolecen de numerosos errores, omisiones y ambigüedades, que vulneran lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en las dos sentencias que declararon la inconstitucionalidad del modelo previo a la reforma y la constitucionalidad de la Ley Universitaria.

El comunicado advierte que el proyecto que busca modificar la conformación del consejo directivo de la Sunedu plantea regresar a un modelo similar a la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR), la cual no garantizaba una supervisión imparcial de la calidad universitaria.

“Invocamos a contemplar un debate abierto, que incluya las opiniones de todos los actores involucrados y que sopese cada una de ellas”, precisa en el comunicado.





