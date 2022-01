Los mejores memes que dejó Alfredo Adame y su pelea callejera

El actor protagonizó lo que es considero por usuarios de redes sociales "la pelea más divertida del 2022" (Fotos: capturas de pantalla de Twitter)

Alfredo Adame se ha convertido en una celebridad de internet sin que él lo buscara. El ex actor se volvió tendencia en redes sociales después de una brutal pelea callejera en una avenida de la Ciudad de México donde no solo recibió golpes de una mujer y su pareja, sino incluso de una niña. Los usuarios no perdieron la oportunidad de crear increíbles memes.

El actor de melodramas como Dos Hogares, Por Amar Sin Ley o A Que No Me Dejas se convirtió una vez más en blanco de la polémica luego de que en redes sociales se hiciera viral un video en el que tiene una riña callejera y sus contrincantes lo dejaron en el suelo más de una ocasión despertando el interés del público mexicano que se caracteriza por tomar con gran sentido del humor hasta la más mínima tragedia ajena.

En el video que usuarios de Tiktok y Twitter rápidamente hicieron viral se puede ver que Adame golpea el vehículo de la pareja con los puños desatando la furia de la mujer que se baja del carro para lanzarse a los golpes. En este primer clip se puede ver al ex político iniciando la agresión aunque el contexto es aún incierto.

Presuntamente la situación se salió de control tras un incidente vial en el Periférico Sur de la capital del país, aunque aún se desconocen los pormenores de la riña. A pesar de ello la agresión por parte de la mujer ha sorprendido a todos los detractores del actor que calificaron el momento como lo más vergonzoso en su carrera, superando su pelea con Carlos Trejo, sus declaraciones contra Laura Bozzo o cuando ofendió a Andrea Legarreta en plena transmisión de Hoy.

“Alfredo Adame es la burla del internet mexicano desde la madriz* que le dio Carlos Trejo con una botella de agua”, “No puedo dejar de reír al ver que una mujer le dio la putiz* de su vida”, “Esa ‘ñora’ es la clara representación de los memes de Fiona y su esposo de los de Shrek”, “Alfredo Adame tanto se burla de Laura Bozzo pero mínimo a ella no le han dado una madrina en pleno periférico”, escribieron en Twitter.

La sorpresiva reacción de una niña que se encontraba en medio de la pelea callejera ha sido uno de los motivos principales para la creación de los memes, pues aún siendo una menor de edad que aparentemente venía saliendo de la escuela se animó a “entrarle a los golpes” de una manera muy particular, que incluso celebridades de internet, como Chumel Torres, han decidido retomar en sus burlas.

“De verdad que los videos son muy divertidos pero la parte de la niña metiéndole el dedo es lo mejor”, “Esa niña de verdad que es lo mejor que le podía pasar a este video”, “La niña que le mete el dedo a Alfredo Adame está consciente de cómo hacer que un hombre se ponga en blanco en segundos”, “La niña le dio algo mucho más especial al video con su corta participación, pero trascendente momento”,expresaron en Twitter.

En redes sociales los internautas no dudaron en hacer memes de la riña callejera de Alfredo Adame, donde algunos recordaron otros de sus escándalos y polémicas declaraciones, como aquella donde aseguró ser cinta negra y que ahora es motivo de burla.

Carlos Trejo no se salvó de aparecer en las divertidas imágenes, pues el escritor también sostiene un pleito con Adame desde hace algunos años y en algunos encuentros han llegado a los golpes. Aunque hasta el momento las declaraciones continúan en medio de fechas para llegar a una pelea.

