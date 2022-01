Perú vs. Ecuador: ministro de Salud anuncia aumento de aforo en los estadios

Un mayor número de hinchas peruanos podrá disfrutar y alentar a la 'blanquirroja' ante Ecuador y Paraguay.

La selección peruana se juega el todo por el todo en los próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. De hecho, tan solo quedan cuatro fechas en las cuales definirá su futuro de cara al Mundial de Qatar 2022, y donde el aliento del hincha será fundamental. En ese sentido y con la mira puesta en el duelo ante Ecuador de este martes 01 de febrero, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció el aumento del aforo en los estadios que en la actualidad está autorizado a un 30%.

“ Vamos a incrementar el aforo a los estadios, pero a las personas que tienen su tercera dosis. Ahora que viene la selección peruana necesitamos que las personas que concurran tengan sus dosis completas. Vamos a alentar eso, favoreciendo la mayor presencia de hinchas”, indicó la autoridad gubernamental en una entrevista realizada para Canal N.

Por el momento, no se ha confirmado el porcentaje en el que se realizará este aumento, pero que en el transcurso de esta semana se dará el anuncio oficial sobre esta nueva medida. “Eso está en evaluación. Estamos en el 30% y estamos evaluando incrementar el aforo. Seguramente, en dos o tres días seguro lo haremos oficial, antes lo vamos a conversar con la Federación. Ya lo hemos conversado con el profesor Gareca y vamos a definir el porcentaje muy pronto. Vacunas hay, la gente se puede vacunar, así que es una forma de estimular para que nuestros compatriotas se vacunen”, añadió.

Además, no descartó que se puedan implementar algunos módulos en las afueras del Estadio Nacional para todos los hinchas que vayan a asistir al encuentro del próximo martes 01 de febrero entre Perú y Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. “Podrían implementarse módulos en el Estadio Nacional, pero además no olvidemos que tenemos vacunatorios en todo el país. La gente puede ir en cualquier momento a vacunarse. No solamente para alentar a la Selección, que es muy bueno, sino para cuidarnos ”, comentó Cevallos, quien hace unas semanas mantuvo una reunión con el ministro de Salud de Colombia y con el que intercambió opiniones sobre este tema y la pandemia en sí.

Hernando Cevallos dio a conocer esta noticia que beneficiará a la selección peruana con la presencia de los hinchas en esta etapa definitoria de las Eliminatorias. | Video: Canal N

RESULTADOS SIN PÚBLICO

Esto sin duda será una gran noticia para los dirigidos por Ricardo Gareca, pues tendrían esa motivación extra que siempre otorga la hinchada en los estadios y que tanto venían reclamando. Justo en un momento en el que la ‘bicolor’ se juega todas las chances de poder acudir a la Copa del Mundo Qatar 2022.

En este caso, es preciso mencionar que al inicio del proceso clasificatorio, específicamente el segundo semestre del 2020, el equipo de todos jugó sus partidos de local sin público. ¿Los resultados? Curiosamente, todos culminaron en derrota: 4 a 2 ante Brasil, 2 a 0 ante Argentina y 3 a 0 contra Colombia .

RESULTADOS CON PÚBLICO

Lo que sucedió después fue algo totalmente distinto: 1 empate (1 a 1 ante Uruguay) y 3 victorias (1 a 0 ante Venezuela, 2 a 0 ante Chile y 3 a 0 ante Bolivia). Estos resultados le permitieron a la ‘blanquirroja’ posicionarse en el quinto lugar de la tabla, a falta de cuatro fechas para que culminen las Eliminatorias. Justamente, para estos cuatro partidos ya se había permitido la entrada de los hinchas a un 30% de la totalidad del Estadio Nacional.

PRÓXIMOS DUELOS DE LOCAL

El primer encuentro que Perú jugará será precisamente ante la selección de Ecuador el martes 01 de febrero. Mientras que el segundo duelo será en la última fecha ante Paraguay el martes 29 de marzo. Dos partidos que, al igual que los que tendrá que jugar de visita (ante Colombia en Barranquilla y Uruguay en Montevideo) son fundamentales para determinar el futuro de la selección nacional en el presente proceso clasificatorio.

