Con Gianluca Lapadula, este es el once que utilizó Ricardo Gareca con miras al Perú vs Colombia

Ricardo Gareca dirige a la selección peruana desde el 2015.

La selección peruana se medirá ante la selección colombiana en uno de los partidos más emocionantes de la jornada 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Ambos tienen grandes chances de clasificar y por eso los técnicos buscan poner sus mejores armas. En ese sentido. Ricardo Gareca probó un equipo a días de viajar a Barranquilla.

La principal novedad está en la inclusión de Gianluca Lapadula como referente de ataque. El ‘Bambino’ cumplió su primer día de entrenamiento tras llegar desde Italia y de manera instantánea se metió al once de la ‘blanquirroja’.El ‘Tigre’ lo puso como nueve acompañado de los dos peruanos que militan en Arabia Saudita.

De esta forma, este es el once que paró el estratega argentino: Pedro Gallese en el arco; línea de cuatro con Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Nilson Loyola; tres volantes con Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; y tres delanteros, Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula.

Recordemos que para este compromiso la selección peruana no podrá contar con sus dos laterales titulares, ambos por acumulación de tarjetas amarillas: Miguel Trauco y Luis Advíncula. Estos dos futbolistas fueron convocados con miras a los duelos ante la selección ecuatoriana en Lima, en el marco de la jornada 16 de las Clasificatorias.

Gianluca Lapadula tiene problemas contractuales con el Benevento. Foto: FPF.

MARCOS LÓPEZ AÚN ES DUDA

Marcos López, lateral izquierdo de la selección peruana y San José Earthquakes de la MLS, salió lesionado del encuentro amistoso entre Perú y Jamaica disputado en el estadio nacional. El defensor salió por su propia cuenta y al día siguiente se pudo comprobar, mediante una resonancia magnética, que era un edema (inflamación). Además, luego de los estudios, el futbolista conversó con la prensa y dijo estar seguro de llegar al duelo contra Colombia en Barranquilla.

“El doctor dice que no es nada grave. Vamos a ver qué resuelven los profes. Hay mucha confianza, espero que tengan razón. Supuestamente tengo un edema, pero no es nada grave. Me siento bien”. “¿Te ves en Barranquilla?”, le consultaron. “De todas maneras”, respondió contundente.

Sin embargo, a tres días del compromiso, el exSporting Cristal realizó trabajos diferenciados en la Videna y no entró en el once que paró Ricardo Gareca de cara al compromiso del 28 de enero en el estadio Metropolitano.

PERUANOS QUE LE MARCARON A COLOMBIA EN ELIMINATORIAS:

Perú 1-1 Colombia, 2017 - Paolo Guerrero

2008 - Juan Carlos Mariño

2001 - Nolberto Solano

1997 - José Pereda

1996 - Juan Reynoso

1981 - Julio Cesar Uribe

1981 - Geronimo Barbadillo

1981 - Guillermo La Rosa

1961 - Faustino Delgado