Perú vs. Ecuador: Arón Rodríguez fue convocado para duelo ante la ‘blanquirroja’ por Eliminatorias

El habilidoso jugador ecuatoriano tiene un valor de mercado de 500 mil euros, según Transfermarkt.

Con las bajas confirmadas por lesión de Byron Castillo y Luis Fernando León, Gustavo Alfaro, DT de la selección de Ecuador, actuó rápidamente y llamó a Arón Rodríguez para que se sume a los trabajos del equipo de su país de cara a los próximos duelos ante Brasil y el combinado peruano como parte de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Fue a través de sus redes sociales, que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) dio a conocer esta noticia. “La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) informa el ingreso del jugador Aarón Rodríguez, del Club Deportivo Macará, a la convocatoria para la próxima doble fecha de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022″, se lee en la publicación de su cuenta de Twitter.

Mensaje de la FEF con la convocatoria de Arón Rodríguez.

Se trata de la primera convocatoria a la selección mayor para este futbolista de 22 años, quien viene de realizar una buena temporada 2021 con el Deportivo Macará, con el que jugó 28 partidos, en los que anotó en 4 ocasiones y brindó 5 asistencias . Si bien su equipo no luchó por el campeonato y terminó en la parte media de la tabla de posiciones de la Serie A de Ecuador, tuvo buenas actuaciones a lo largo del año pasado. Estos números provocaron que capte el interés de clubes de su país, de México y de la MLS, de acuerdo con la prensa ecuatoriana. Además, el hecho de que el entrenador argentino apueste por él para la venidera fecha doble de Eliminatorias significa que el jugador se encuentra en las máximas condiciones.

ESTILO DE JUEGO

Arón Rodríguez es un jugador que se desempeña en la posición de extremo por izquierda, aunque también ha jugado algunos partidos por la derecha. Sus principales atributos son su velocidad y regate, muy hábil en el 1 vs. 1. Es muy encarador y no teme a las faltas. Asimismo, por su puesto, tiene la capacidad de asistir y mandar buenos centros, regularmente a pierna cambiada. Probablemente ese sea un factor para mejorar, ya que no suele utilizar su pierna izquierda, lo cual lo hace muy previsible en las jugadas de ataque.

Posee un perfil similar al de Washington Corozo, jugador que estuvo en Sporting Cristal en el Perú, aunque con la diferencia que el actual futbolista del Pumas sí utilizaba el perfil zurdo. Darlin Leiton, uno de los fichajes de Alianza Lima, también tiene un juego muy parecido al de Rodríguez.

Arón Rodríguez en un partido con el Macará en la Serie A de Ecuador. | Foto: API

ACTUALIDAD DE ECUADOR EN ELIMINATORIAS

En la actualidad, la selección de Ecuador ocupa el tercer lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias con 23 puntos , 6 más que el cuarto lugar que ocupa Colombia. Salvo sorpresa máxima, tendría un cupo asegurado para la Copa del Mundo de Qatar. No obstante, con lo apretada que se encuentra la tabla y los lugares que aún se encuentra disponibles, podría suceder cualquier cosa. De hecho, Brasil, ya clasificada al Mundial con 35 puntos es su próximo rival, aunque su entrenador Tite haya llamado a su mejor plantel disponible. En el caso de la ‘blanquirroja’, la cual es su segundo rival en esta doble fecha, tiene la necesidad de ganar en Lima para luchar por esa cuarta o quinta casilla que otorga el repechaje. En ese sentido, Alfaro convocó a 28 jugadores para asegurar esa tercera posición.

No cabe dudas, de que ningún rival es accesible. Por algo casi siempre se menciona que las Eliminatorias Sudamericanas son las más difíciles del mundo. Un descuido, puede dejar a cualquier selección fuera de la competición.

SEGUIR LEYENDO