Flavia Laos confiesa que se decepcionó de su tatuaje en los labios: “Estoy un poco triste”

Flavia Laos confesó que su tatuaje en los labios se borró muy rápido. (Foto: instagram)

Flavia Laos utilizó sus redes sociales para expresar lo que sintió luego de que su tatuaje de “Bite me (Muérdeme)” que se hizo dentro de la boca se borrara pocos días después. Como se recuerda, el pasado 18 de enero, la influencer sorprendió a sus seguidores tras mostrar lo que se escribió en los labios.

Como es de costumbre, varios de sus fans se mostraron en desacuerdo, puesto que señalaron que era muy bonita para que se plasme esos detalles en su cuerpo. Sin embargo, otros dijeron que le quedaba bien su nuevo tatuaje.

Pese a que el hecho dio mucho de qué hablar, Flavia Laos se volvió a pronunciar en las historias de su cuenta oficial de Instagram para contar lo que pasó con su tatuaje. La modelo grabó este viernes 21 de enero un vídeo en el que indicaba que estaba triste luego de ver que había desaparecido.

“Estoy un poco triste, tengo que admitirlo porque se me borró el tatuaje en los labios”, comenzó diciendo la actriz mostrando la parte interna de su labio inferior.

Asimismo, confesó que pensó que le duraría más tiempo y se arrepintió de no haberle tomado una foto. “No duró nada. Pensé que me iba a durar al menos un mes pero (no), lo peor es q no le saqué fotos”.

Cabe resaltar que, Flavia comentó que hacerse tatuajes nuevos es una tradición que tiene con su hermana Kiara. “Les comento que Flavia y yo tenemos una tradición de hermanas (en la) que cada año venimos a hacernos un tatuaje”, dijo Kiara en Instagram.

FLAVIA LAOS ASEGURA QUE NO TIENE RELACIÓN JAY ALVARREZ

Como se recuerda, el pasado 10 de enero el programa Amor y Fuego difundió unas imágenes comprometedoras de Flavia Laos junto al influencer Jay Alvarrez. En el vídeo se puede apreciar a la influencer abrazando al deportista en las filas del aeropuerto nacional Jorge Chávez.

Sin embargo, días después las cámaras del programa fueron en búsqueda de la actriz para conocer su versión. De acuerdo a la influencer, ella lo conoció por redes sociales y de inmediato se hicieron muy amigos.

“Lo conocí por las redes sociales y nos estuvimos escribiendo por ahí. Es un buen chico y super buena gente. Él quería conocer Perú, así que nos fuimos ver Cusco y todo“, detalló la modelo.

“No hay nada que esconder porque soy una persona que no hace nada malo. No le estoy faltando el respeto a nadie y así como tengo un amigo de Estados Unidos, tengo también amigos en Europa, en otros lugares, acá en Perú, así que normal”, agregó.

En otro momento, la modelo aclaró que hasta la fecha se encuentra totalmente soltera, además que si estuviera saliendo con alguien, no tendría problemas en aceptarlo, pues no estaría haciendo nada malo.

“Hay que aprender a diferenciar una amistad de cuando hay algo y si yo estuviera saliendo en algún momento con una persona, sea quien sea, yo se los diría, porque me parece que no tiene nada de malo, pero por el momento como lo dije en mis redes, soy super sincera y estoy solterísima y así me quiero quedar todo este 2022″, reiteró.

Las cámaras de Amor y Fuego fueron en busca de Flavia Laos para consultarle sobre su inesperado viaje al lado del influencer Jay Alvarrez.

