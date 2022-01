Acertijo visual: la familia está jugando pero, ¿cuál es el error en la imagen?

A simple vista no se aprecia el error en esta ilustración. Foto: genial.guru

Ya es 2022, y no paramos con los retos que generan atracción entre los usuarios. Por eso, seguimos con los tests virales que circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer nuestra personalidad. ¿Te animas a resolver la siguiente prueba a continuación? Es sencilla y te dará muchas sorpresas. Esta vez es algo nuevo, un acertijo. ¿De qué se trata ahora?

La siguiente imagen creada por genial.guru nos muestra una familia en un juego de mesa, quizá algo que muchos compartimos en fiestas navideñas o fin de año. Sin embargo, hay un pequeño error que no coincide con la realidad en la fotografía. Debes encontrarlo en el tiempo que desees, ya que solo el 3% de participantes han resuelto el acertijo.

No te desanimes, ya que el reto no es nada difícil. Es necesario el sentido común para encontrar la solución. En caso no lo hayas captado, líneas abajo se resolverán las consultas para que puedas intentarlo en otra ocasión. Buena suerte y éxitos.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Si llegaste a estos párrafos, se felicita por el intento de encontrar el error en la imagen. No hay problema ya que la solución era muy práctica. ¿Recuerdas que se trata de un juego de mesa tipo ‘Monopoly’ u otro con estilo similar? Pues para eso se necesitan dos dados para lanzar y sumar los pasos.

Sin embargo, el error está justo en uno de esos dados. ¿Por qué? Sucede que un dado tiene nueve números, lo cual eso es falso en la vida real ya que no existe un dado capaz de lanzar nueve, lo máximo es seis. Esa era la solución, encontrar el error en los datos. No era difícil, mayor ojo para la próxima.

Si te gustó la prueba, compártelo con tus amigos o familiares para que se diviertan un poco con sus habilidades cognitivas en los primeros días del año 2022. También para relajar las tensiones vistas en los últimos días a nivel mundial y para que recuerden cómo se debe jugar en un ‘Monpoly’.

Hay un dado con nueve puntos en esta imagen. Foto: genial.guru.

ORIGEN DE LOS TEST DE PERSONALIDAD

La psicología de los tests ha desarrollado las premisas de los procedimientos teóricos para el registro de cualidades psíquicas, que en parte han mantenido su vigencia hasta la actualidad. El reconocido psicólogo Cattel Mckeen (1890) es reconocido como el fundador de las pruebas diagnósticas, ya que con su libro ‘Mental Tests and Measurements’ es quien ha tenido una mayor influencia en el desarrollo de métodos.

Cattell, quien también introdujo el concepto de ‘testing’, quiso registrar toda la personalidad mediante una serie de 10 experimentos sencillos, fuerza de la mano derecha e izquierda mediante el dinamómetro, velocidad de reacción a estímulos tonales, velocidad asociativa en la denominación de 10 colores, etc.

Estos experimentos y las numerosas investigaciones de sus alumnos relacionados con ellos no fueron muy fructíferos ya que se basaron en una concepción muy primitiva de la psique humana. Cada cualidad individual de la persona se examina de forma aislada, pero lo que se examina no es adecuado para representar la unicidad individual de la personalidad o para representar uno de sus aspectos esenciales.

Se entiende que en la época del predominio en psicología de las representaciones elementales, el registro psicodiagnóstico de la individualidad del hombre tenía como objetivo el examen y acumulación de funciones elementales aisladas.

