Juan Víctor se reencuentra con su hija tras no pasar las fiestas de fin de año juntos

Juan Víctor Sánchez a fines del 2021 inició una dura batalla legal contra Andrea San Martín al no llegar a un acuerdo por la tenencia de su hija. Como se recuerda, el ex tripulante de cabina denunció a la modelo ‘ojiverde’ por maltrato físico y psicológico contra su pequeña, llegando a mostrar unos audios reveladores.

Asimismo, la modelo se presentó en el programa de Magaly Medina para defenderse, asegurando que no dejaba que su expareja salga de su casa con su hija por temor a que se la lleve y no la vuelva a ver.

Eso solo fue el inicio de la larga lista de altercados que tuvieron durante todo el mes de diciembre, al punto que Juan Víctor Sánchez viajó al extranjero para reunirse con su familia debido a que Andrea San Martín no le iba a permitir celebrar las fiestas de fin de año con su hija.

Sin embargo, tras varias semanas de no estar al lado de Larita, el emprendedor utilizó su cuenta de Instagram para mostrar que al fin pudo ver a su pequeña fuera de la casa de la modelo ‘ojiverde’.

En las imágenes se puede observar a Juan Víctor bastante contento por haberse reencontrado con su hija en un espacio abierto, pues desde hace más de un mes que solo lo hacía bajo la supervisión de Andrea San Martín.

El ex tripulante de cabina no pudo ocultar su alegría al acompañar a su pequeña a lo que parece ser sus primeras clases de natación. Cabe precisar que él no se encontraba solo, pues su novia también estuvo presente.

Juan Víctor Sánchez no pudo ocultar su felicidad al compartir un agradable momento al lado de su hija pese a sus disputas con Andrea San Martín.

SIGUE ENFRENTADO CON ANDREA SAN MARTÍN

En sus redes sociales, Juan Víctor contó que todavía no llega a un acuerdo con Andrea San Martín por la tenencia de su hija. Además, el emprendedor reveló un curioso hecho que casi arruina su paseo familiar en los primeros días de enero.

De acuerdo al influencer, el pasado 9 de enero estuvo a punto de asistir a un club campestre junto con su familia, pero finalmente desistió de ir debido a que Andrea San Martín se encontraba en el lugar.

Él aseguró que para evitar más enfrentamientos legales, prefirió irse a otro lugar, pues no quería que ella lo vuelva a denunciar por presunto acoso. “ Estábamos a punto de ir al Fundo Odría, pero me entero que está la gorda (su hija) ahí y, lamentablemente, tengo que cambiar mis planes para evitar ser denunciado nuevamente (...) ”, señaló.

PUEDE VISITAR A SU HIJA BAJO AMENAZAS

Juan Víctor Sánchez reveló que ya puede visitar a su hija de tres años este 2022; sin embargo, estos encuentros se dan bajo las condiciones de Andrea San Martín, por lo que no se encuentra nada cómodo con esta situación.

“ Sí, dentro de 4 paredes, con cámaras de seguridad, con amenazas de ser denunciado. Con frustración por parte de mi hijo... Sí, sí... puedo visitarla... ”, respondió el ex tripulante de cabina.

