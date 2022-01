Hija de Christian Domínguez canta con Pamela Franco y sorprende por su gran talento

Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez, sorprendió con su talento vocal en plena transmisión en vivo. (Foto: Latina)

Camila Domínguez, la primera hija que tuvo Christian Domínguez con su exesposa Melanie Martínez, dejó sorprendidos a los televidentes al demostrar el gran talento que tiene para el canto en plena transmisión en vivo de Mujeres al Mando.

Este viernes 21 de enero, la adolescente de 13 años se enlazó en vivo con el programa de Latina Televisión para realizar un pequeño recorrido de su hogar. A su lado se encontraba Pamela Franco, actual pareja del cumbiambero.

Durante la entrevista, Camila confesó que le gustaría ingresar al mundo artístico al igual que su padre, pero que también está entre sus planes estudiar una carrera profesional. “Estoy pensando en estudiar Derecho, pero me gustaría llevar mi talento a la gente. Actúo y canto“, expresó la joven.

Fue en ese momento que Thaís Calino, Giovanna Valcárcel y Melissa Paredes le pidieron a la hija de Christian que demuestre su talento. Sin dudarlo dos veces, Camila cantó con una melodiosa voz la canción “Te dejo en libertad” del dúo Ha-Ash.

Una vez terminó su corta presentación, las conductoras aplaudieron a la adolescente y se mostraron sorprendidas por su talento vocal, el cual es heredado de sus padres, ambos cantantes.

CANTÓ A DÚO CON PAMELA FRANCO

Totalmente embelesada con su voz, Melissa Paredes le pidió a Camila Domínguez que cante en vivo con Pamela Franco, líder de la agrupación Puro Sentimiento. Ambas accedieron y cantaron la misma canción del dúo mexicano.

Otra vez, las conductoras de Latina quedaron en shock por la melodiosa voz de la joven y no dudaron en aplaudirla. “Se me escarapeló la piel”, comentó Thaís Casalino.

EXCELENTE RELACIÓN

La hija mayor de Christian Domínguez, Camila, reveló detalles de su buena relación con Pamela Franco, pareja del líder de Orquesta Internacional.

Durante la entrevista con Mujeres al Mando, la adolescente de 13 años contó que la cantante le enseña a cocinar y a cuidar su salud. Incluso se animó a bailar “Tic tic tac” junto a Pamela Franco.

“Ella me enseña cosas que no sé. Ahora me está enseñando a hacer postres dietéticos, porque yo soy un poco comelona, me gustan los postres no tan dietéticos, pero Pamela me ayuda a cuidarme también”, comentó con una sonrisa en el rostro.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y LOS HIJOS DE KARLA TARAZONA

El 24 de noviembre de 2021, Christian Domínguez recibió en el set de Amor y Fuego a sus dos hijos, Camila y Valentino, fruto de las anteriores relaciones del cantante. Sin embargo, no fue la única sorpresa, pues también asistieron al programa los hijos de Karla Tarazona, Stefano y Alessandro, quienes quieren y llaman padre al cumbiambero.

Al verlos, Christian no dudó en llamarlos: “mis cachorros, yo les digo mis cachorros”. A lo que Gigi Mitre lo resaltó como padre, e indicó que algo bueno habrá hecho para que sus hijos lo quieran tanto.

“Es lo que digo, algo he hecho bien porque soy afortunado”, respondió Domínguez emocionado, resaltando que sus pequeños se llevan bastante bien, incluso ante la llegada de su última bebé María Cataleya, fruto de su relación con Pamela Franco. Previo a ello, indicó que una de las cosas que lo ponen muy sensible es cuando se meten con su familia.

Christian contó que sus cuatro hijos mayores cantan, pero solo dos se animaron a demostrarlo, Camila y Valentino. Mientras que Stefano dijo que quería ser youtuber y Alessandro futbolista.

LOS HIJOS DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

El cumbiambero tiene tres hijos: la primera es Camila, fruto de su relación con Melanie Martínez; el segundo Valentino, quien nació durante su romance con Karla Tarazona y; finalmente, María Cataleya, a quien tuvo con su actual pareja, Pamela Franco.

