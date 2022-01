Gonzalo Núñez tose en vivo, revela que tiene síntomas de COVID-19 y su compañero le pide que se retire

Gonzalo Núñez revela que tiene síntomas de COVID-19 durante programa en vivo. (Foto: composición)

Tras toser en vivo durante su programa, el periodista Gonzalo Núñez reveló que tenía síntomas de COVID-19, muchas tos y dolor de cabeza. Sin embargo, no podía hacerse la prueba de descarte porque no estaba incluido en la lista.

Ante ello, sus compañeros Silvio Valencia y Óscar Paz se mostraron alertas mientras conducían. Núñez explicó que que se encontraba con síntomas.

“Dicen que no, que no estoy programado, no quieren hacerme la prueba. No sé, no estoy en la lista. Le estoy diciendo del dolor de garganta, de la cabeza, no quiere”, contó Gonzalo, logrando la reacción de Óscar Paz, quien le recomendó que mejor se retire porque podía contagiar a todos los presentes.

Asimismo, señaló que de enfermarse todos, el próximo programa lo harían por zoom. A lo que Gonzalo señaló que en su casa no había conexión, lo cual sería imposible.

Justamente cuando conversaban ello, Gonzalo empezó a toser, retirándose del espacio ante el temor de los otros dos conductores. Este pequeño extracto no tardó en generar revuelo en las redes sociales.

Gonzalo Núñez reveló que tiene síntomas de COVID-19 durante programa en vivo. (Video: Exitosa)

Muchos se mostraron preocupados por la salud del periodista, pero también resaltaron que lo mejor hubiera sido seguir cuidándose en casa y no exponer a sus compañeros.

ANUNCIA PROGRAMA CON ERICK OSORES

Gonzalo Núñez anunció recientemente un nuevo programa con Erick Osores, espacio que se emitirá a través de YouTube todos los lunes a las 7:00 p.m. El espacio estará a cargo de la producción de Alex Manrique.

Gonzalo Núñez y Erick Osores en nuevo programa.. (Foto: Erick & Gonzalo)

