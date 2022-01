Cercado de Lima: Comerciantes piden a Municipalidad de Lima demoler edificio Nicolini

Foto: ANDINA

El edificio Nicolini ha sido declarado inhabitable porque su precario estado amenaza con caerse en cualquier momento. Por ello, los comerciantes piden a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que les dé el permiso para demolerlo.

José Paredes, representante de la Asociación de los Comerciantes de la galería Nicolini, situada en la avenida Argentina, señaló que ellos están solicitando este permiso desde hace cuatro años.

“Desde junio de 2017 se está solicitando una licencia de demolición. Sabemos bien que esta es una propiedad privada, por lo tanto, la municipalidad no lo va a demoler, nosotros necesitamos demolerlo”, expresó ante Canal N.

Así, Paredes indica que todos los socios y copropietarios del edificio están dispuestos a correr con todos los gastos para la demolición. Sin embargo, su preocupación nace a raíz de que no consiguen aún dicho permiso. De proceder con la demolición sin obtenerlo podrían exponerse a recibir una multa del 30% del valor de la obra.

El representante de los comerciantes aseguró que todos están de acuerdo con darle de baja al edificio que ya amenaza con caer en cualquier momento. “Somos 941 socios o copropietarios tanto del edificio y también están afectados los de la primera planta”, dijo.

Del mismo modo, denuncia que el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) les sigue cobrando arbitrios y tributos, cuando el edificio es prácticamente inhabitable.

MUNICIPALIDAD RESPONDE QUE NUNCA SE HIZO SOLICITUD DE DEMOLICIÓN

El arquitecto Eusebio Cabrera, Gerente de Desarrollo Urbano de la MML, señaló que la razón por la que los comerciantes de la galería Nicolini no reciben la solicitud de demolición es porque no la han solicitado.

“En principio, los comerciantes de Nicolini nunca han solicitado la licencia. No es que hayamos negado, no han presentado ninguna solicitud de demolición hasta el momento, desde que estamos en la región en 2019. La razón, me imagino, por la cual no ha podido presentar esto porque no todos están de acuerdo con la demolición”, expresó en entrevista con Canal N.

Expresó que desde 2019 están intentando que todos los miembros de la asociación se pongan de acuerdo para que puedan hacer la solicitud y se proceda a dar el permiso para demoler el edificio.

Luego expresó, que de ser verdad que ahora todos están a favor, deben proceder con el pedido correspondiente de a solicitud, el cual asegura que se les dará.

JORGE MUÑOZ SEÑALA QUE ES DIFÍCIL CONTORNAR MESA REDONDA

El incendio de Mesa Redonda puso los ojos sobre las galerías del Centro de Lima y el papel de la municipalidad den su control. Luego de este hecho, el 5 de enero el alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, se presentó ante la Comisión de Descentralización del Congreso para dar a conocer las acciones de fiscalización preventiva que habría realizado en las galerías del conglomerado comercial de Mesa Redonda.

En dicha sesión, la congresista Susel Paredes consideró que el incendio en Mesa Redonda era “un tema previsible” y que sí se podían realizar acciones de prevención para evitar construcciones ilegales que funcionaban como almacenes no autorizados.

Sobre sus declaraciones, el burgomaestre de Lima mostró un recorte periodístico del 2014 en el que Susel Paredes señala que no podía controlar a las personas en Mesa Redonda.

“Susel Paredes reconoció que no podía controlar ambulantes de Mesa Redonda”, leyó Muñoz.

“Esto lo pongo para que ustedes puedan ver lo difícil que es (controlar Mesa Redonda). Nadie dice que esta sea una tarea fácil y sencilla, pero hay que poner la cara, hay que poner el pecho, hay que estar ahí. Lo hemos hecho y a pesar de todo eso hemos tenido un incendio, pero lo bueno es que no ha habido muertos ni heridos”, dijo el alcalde a la comisión.

