Delincuentes robaron más de 8 mil pruebas de antígenos destinadas para Lambayeque

La delincuencia en nuestro país no tiene límites. A través del noticiero de Panamericana TV ‘24 Horas’, se conoció que hace unos días, se robaron más de 8 mil pruebas antígeno que iban a ser trasladados hasta Lambayeque para el descarte de COVID-19.

Según se conoció, el chofer de esta furgoneta, llegó hasta el almacén central de Essalud - Salog para recoger 8 mil 860 pruebas covid. Al tener la mercadería en el pequeño camión, decidió hacer una parada en el estacionamiento de la tienda Maestro en naranjal de Los Olivos para comprar alimentos.

Esos minutos de ausencia, fueron aprovechados por los delincuentes que forzaron la puerta del vehículo y se llevaron la gran cantidad de pruebas covid.

Al regresar al vehículo, el chofer se da cuenta de lo sucedido y acude a la mencionada tienda por departamento para solicitar las cámaras de seguridad, pero los agentes de seguridad le indican que esto no podrá ser posible.

“La red de Lambayeque se han quedado sin realizarse pruebas covid tras este asalto. Pedimos a las autoridades que nos ayuden a encontrar a estos ladrones y también pedimos a las personas no comprar por lo bajo pruebas”, sostuvo una de las trabajadoras de esta empresa de transporte.

La empresa DJT Cargo, no es la primera vez que hace este tipo de entregas, por lo que ya conocían muy bien el manejo de estas pruebas. Además, aseguran que podrían haber sido seguido por estos delincuentes.

“Es muy sospechoso todo esto, por que si alguien quiere robar, merodea la zona, pero en este caso se han ido de frente al carro. Además el auto estaba estacionado dentro de la cochera de Maestro, se suponía que había mayor seguridad por eso se dejo el carro adentro y no afuera”, expresó la trabajadora.

Pruebas iban a ser trasladadas a Lambayeque, pero ladrones aprovecharon descuido de chofer y se llevaron toda la carga del Minsa

Pese a que de manera formal han solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad de la conocida tienda, hasta el momento no les han entregado este valioso material para observar quiénes y cómo se perpetuó este atraco.

“Esto nos deja muy asombrados, no nos dan la ayuda requerida. Lo que nos han dicho es que la tienda Maestro no se hace responsable de nada, porque como ese día el chofer no compró nada en el establecimiento, ellos no pueden hacerse responsables”, detalló la trabajadora.

Los trabajadores de esta empresa de transporte hicieron un llamado a las autoridades para acelerar el proceso de investigación a fin de conocer la identidad de estos malhechores.

“Lo más probable es que nos hayan seguido, nos han estado estudiando cada movimiento que hacíamos, esperamos que la policía nos ayude con la investigación y dar con el paradero de estos delincuentes”, puntualizó.

Recordemos que hace unos días, el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, César Munayco, se refirió ante el “explosivo número de casos” de COVID-19 registrado en el país.

Por su parte, Munayco señaló que este se puede traducir en un incremento importante, “puede ocasionar en las siguientes semanas un incremento de los fallecidos”. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que en las últimas 24 horas se registraron 19.955 casos de coronavirus y 33 personas fallecidas.

“La única forma de poder enfrentar a la pandemia, básicamente esta en la responsabilidad de todos nosotros, de continuar con la vacunación, además de cumplir con las medidas preventivas como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, así como el lavado de manos y sobre todo no romper la burbuja familiar”, destacó el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades César Munayco, quien se mostró preocupado por esta situación.

SEGUIR LEYENDO