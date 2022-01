Luis Vera no acudirá a la Comisión de Fiscalización y prefiere guardar silencio

Foto: Andina

Prefirió guardar silencio. El Jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Luis Vera fue a las declaraciones correspondientes a la Comisión de Fiscalización del Congreso y decidió acoger a su derecho al silencio y no acudirá a la sesión de ese grupo de trabajo donde ya estaba citado.

Vera tenía que declarar sobre las presiones que recibió del entonces secretario General del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, con el fin de obtener una serie de favores para empresas en materia tributaria y también nombramiento de algunos funcionarios.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura del partido Fuerza Popular, hizo notar su sorpresa ante la decisión del titular de la Sunat, sobre todo por no acudir al Congreso.

“Lamento mucho esta decisión porque en primera instancia desde la entidad nos confirmaron su asistencia a la Comisión de Fiscalización, por eso es sorprendente a menos de 24 horas de la sesión a llevarse a cabo desista de llevar su testimonio. Lo que más preocupa es que esta decisión la toma luego de haberse reunido con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Por tal motivo, tratándose de un funcionario público vamos a reiterarlo la invitación amparándonos en el artículo 37 de la Constitución”, comenta.

RAZONES PARA NO ASISTIR

En un oficio enviado a la Comisión de Fiscalización, el titular de la Sunat informó que las presiones de Bruno Pacheco dieron origen a una investigación penal que actualmente se encuentra en curso y que tiene carácter de reservado. Aclaró que esto fue por decisión propia y ha venido colaborando con el Ministerio Público en las investigaciones.

Además, comenta que los mensajes fueron enviados por WhatsApp y/o Telegram por Bruno Pacheco y que eso fue lo que dio origen a las investigaciones, sí existieron. Finalizó mencionando que estos pedidos fueron “rechazados de plano por considerarlos inapropiados” y que esto también fue acreditado ante la Fiscalía.

“Comunico mi intención de hacer uso del derecho constitucional a guardar silencio que me asiste, invocando lo establecido en el sexto párrafo del literald (d) del artículo 88° de Reglamento del Congreso, que garantiza el respeto de todos los derechos constitucionales de los citados a participar; por lo cual me dispenso de asistir a la invitación cursada”, manifestó el jefe de la Sunat.

PRESUNTOS MENSAJES ENVIADOS AL JEFE DE LA SUNAT

Recordemos que el año pasado se difundieron los chats donde se veía a Pacheco pedirle favores a Vera. Lima Gris fue el portal que difundió estos chats y detalló que en uno de ellos enviado el 22 de setiembre del 2021, al jefe de la Sunat.

Con este mensaje el ex secretario supuestamente buscaba que se beneficie la empresa Deltron, un distribuidor mayorista de productos informáticos en el Perú.

Captura de Lima la Gris

Otro sería del 26 de setiembre del año pasado en el que recomienda al abogado Marco Antonio Urbina Chumpitassi para el puesto de Martillero Público en Trujillo.

Imagen de Lima Gris

El 28 de setiembre, se registró un nuevo mensaje. En él, Bruno Pacheco muestra su preocupación por la situación de la empresa de su “amigo” con la Sunat.

“Kike, del amigo anterior me informan que solo hay resoluciones 2014 y faltan 2016 y creo 2017. Creo ya deben de dejarlo por que si no lo van a mandar a la bancarrota. Hay que apoyar y me avisas de los cometidos por favor. Gracias”, se puede leer.

Finalmente, el 29 de setiembre, Pacheco vuelve a enviar otro mensaje donde adjunta cuatro documentos.

Como Pacheco no recibió respuesta del Superintendente Nacional Luis Enrique Vera, comenzó a llamarlo por WhatsApp, pero no logró comunicarse y luego solo le respondió “Estoy en reunión”. Ante ello, Pacheco le pide conversar con él y le dice que se debe ser “recíprocos”:

Imagen: Lima Gris





