Pacheco ante Comisión de Fiscalización aseguró que se reunió 5 veces con Karelim López

Bruno Pacheco, respondió ante la Comisión de Fiscalización, este miércoles 12 de enero, en donde aseguró que fue él quien se reunió con Karelim López, con la finalidad de coordinar una actividad en pro a los niños más necesitados por Navidad. Asimismo, indicó que fueron 5 encuentros con la cuestionada asesora.

Ante el equipo que compone dicha comisión, Pacheco dio a conocer que López sugirió la idea de realizar una actividad para los niños de todo el Perú. Asimismo, quiso que en esta actividad participaran todas las delegaciones de menores. Pese a estas declaraciones, los parlamentarios no dudaron en cuestionar la versión del exfuncionario y pidieron detalle cómo financiarían dicho encuentro.

“Es una persona que conozco de años anteriores y apareció en Palacio a saludar y plantear un programa de proyección social. Como toda persona se le recibe. La gente tocaba la puerta y se le recibe. Y se le dijo que prepare su proyecto”, acentuó.

“Ella pensaba realizar una actividad de la Navidad del niño del Perú en Palacio donde se iba a traer de cada región a una representación de niños necesitados. Ese era su proyecto ambicioso. Iba a convocar a empresas y amigos”, afirmó.

Al responder las preguntas de los legisladores, Bruno Pacheco aseguró que López le dijo que contaba con el apoyo de amigos profesionales y empresarios que ayudarían económicamente para esta celebración. En esa misma línea, agregó que no contaba con el detalle de cuántos encuentros tuvo con la empresaria, pero aseguró que aproximadamente 5.

Bruno Pacheco guardará silencio en su defensa.

Por otro lado, contó que él casi nunca se encontraba en su despacho, ya que siempre estaba acompañando al mandatario Pedro Castillo en sus diversas actividades protocolares. Es por eso, que cuando pactaba una reunión con López, no se podían concretar por su ausencia.

Continuando con las interrogantes, Bruno Pacheco también fue cuestionado por el hallazgo de 20 mil dólares encontrados en el baño de su ex despacho presidencial.

Durante el interrogatorio, el ex secretario de Pedro Castillo, aseguró que este dinero no proviene de casos de corrupción, sino que fue una donación por parte de sus familiares, en este caso de sus hermanos.

“Yo en ningún momento he recibido corrupción de nadie, ustedes sabrán que este tema del ascenso causó una denuncia, en esa denuncia yo estaba implicado, por eso tuve que buscar una defensa legal hay que pagar eso con dinero. Entonces en esa instancia, lamentablemente, por circunstancias, un día antes del allanamiento, justo ese día tenia que pagar mi defensa legal, un día antes justo había recibido el dinero”, expresó.

“No me presté el dinero, tengo varios hermanos, mis hermanos me dieron 20 mil dólares un día antes del allanamiento. Era pagar mi defensa, lamentablemente el Ministerio Público hizo un abuso con mi persona. Porque ingresaron a todos los espacios para allanar. Lo puse [el dinero] en una caja de zapatos en el closet del baño”, aseguró.

Durante el interrogatorio, Bruno Pacheco fue consultado sobre los contratos por el caso del Consorcio Puente Tarata III, en la que López también está siendo investigada, el ex ex secretario presidencial respondió: “El tema de los contratos de Tarata, es un tema de contrataciones, deberíamos consultar con un experto para que nos explique el proceso. Yo soy ajeno a eso. Nunca he tenido acceso a esos temas. Esto es del MTC. Presidencia no tiene nada que ver”.

