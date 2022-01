Lima: Jorge Muñoz firma millonario convenio para recuperar el río Rímac

Río Rímac. Foto: Andina.

Como parte del 487° aniversario de la ciudad de Lima, el alcalde de la capital del Perú, Jorge Muñoz, firmó un convenio de cooperación técnica entre el municipio capitalino y la Corporación Andina de Fomento (CAF) de 600 mil dólares, que se empleará para el estudio de preinversión del Proyecto Especial Paisajístico Río Rímac.

Dicho proyecto fue elaborado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la colaboración de actores civiles, privados y gubernamentales, y tiene como objetivo la mitigación de riesgos ocasionados por la erosión en el río y la promoción de una movilidad urbana sostenible en el área intervenida.

Además, mediante una recuperación ambiental, histórica y paisajística, busca atraer la inversión privada y dinamizar la economía local gracias a la creación de nuevos empleos.

La ceremonia de la firma del convenio, que se llevó a cabo en la alameda Chabuca Granda, contó con la presencia del burgomaestre y del presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados.

El acuerdo tiene como fin trazar una hoja de ruta que mejore la calidad de vida de la población aledaña al río Rímac, brindándole un espacio público accesible y sostenible.

“La importancia de la firma de este convenio radica en la gran cantidad de beneficios que traerá a nuestra ciudad el Proyecto Especial Paisajístico Río Rímac”, mencionó el alcalde.

“El mismo tendrá un área de influencia de más de 170 hectáreas, a través de los distritos del Cercado, el Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y El Agustino. Asimismo, contempla la implementación de áreas verdes, lo que convertirá al río Rímac en el nuevo gran parque y pulmón de Lima”, destacó el burgomaestre durante la ceremonia.

Por su parte, Díaz-Granados señaló: “Estamos comprometidos en devolverle al río Rímac su importancia como recurso hídrico, histórico, ambiental y paisajístico de Lima, como parte de nuestra estrategia de promover la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de las ciudades”.

El Proyecto Especial Paisajístico Río Rímac se ejecutará en tres zonas de intervención, para lo cual se solicitó el apoyo de la CAF. La primera se ubica entre los puentes Del Ejército y Santa Rosa; la segunda, entre los puentes Santa Rosa y Balta; y la tercera, entre el puente Balta y el límite del Centro Histórico de Lima.

JORGE MUÑOZ SOBRE CRÍTICAS A SU GESTIÓN

Jorge Muñoz se refirió a las críticas que recibe sobre su gestión al frente de la alcaldía de Lima. Comentó que les resta importancia para continuar trabajando, así ha logrado entregar más de 900 obras en su gestión.

“Son críticas de algunas personas. Yo no me paro a escuchar una cosa de esas. Siempre miramos hacia adentro y hacemos reflexiones, pero no son ciertas. Nosotros ayer hemos presentado en nuestro balance más de 900 obras entre pequeñas, medianas y grandes y a futuro. Si eso no es liderazgo qué es. Yo simplemente escucho, lo proceso y no me detengo. Sigo adelante con el trabajo”, declaró a RPP.

“Nuestra visión es trabajar con los 42 alcaldes. A todos se les ha tocado la puerta y se les ha ofrecido proyectos. Hay algunos que son como tierra fértil donde se puede sembrar para después poder tener un fruto. Hay otros que son absolutamente cerrados y que tienen campañas políticas y aspiran al sillón Metropolitano y es más fácil criticar que aportar”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO